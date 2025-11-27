◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２６日、都内で行われ、ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）がパ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を初受賞した。

初の勲章を手にしたモイネロはビデオメッセージを寄せ「他の選手もいいプレーをしていた。その中で選ばれ、すごく光栄」と喜びを語った。自身が来日した１７年に先輩だったサファテが受賞して以来となる外国人選手のＭＶＰ。初のベストナインと合わせ「とても光栄」と繰り返した。

今季は２４試合に先発して１２勝３敗。防御率１・４６で２年連続のタイトルに輝いた。最後まで優勝を争った日本ハム戦に８度も先発し、４勝１敗。印象に残る試合もライバルとの決戦だ。表彰の対象外ではあるが、ＣＳ最終Ｓの第６戦。第１戦から中４日で「チームを日本シリーズに導けた」と胸を張り、正力松太郎賞の小久保監督も「こうして表彰を受けるのも彼のおかげ。（ＭＶＰは）モイネロしかいない」と称賛した。

来日９年目の助っ人。昨年は苦戦した夏場も「みんなが落ちる時期だけど、いい状態をキープできた」と進化を続け「来季は今年の成績を全て上回れるように」と誓った。（安藤 理）