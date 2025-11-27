ディズニーストア『ズートピア２』新コレクション11・28発売、山田涼介演じる“パウバート”は争奪戦の予感
12月5日公開のディズニー映画最新作『ズートピア２』の世界観からインスパイアされた新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月28日より順次発売される。注目は、山田涼介が日本版声優を務める新キャラクター「パウバート」グッズ。SNS上ではすでに「パウバート争奪戦が始まる予感」とファンの間で盛り上がりを見せており、即完売も予想される。
【画像】ぬいぐるみキーチェーン＜パウバート＞ほか新コレクションの一部
今回のコレクションは、作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いが特徴。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンには、ジュディ、ニックに加え、ゲイリー・ダ・スネーク、ニブルズ・メープルスティック、パウバートなどの新キャラクターが仲間入り。お気に入りのキャラクターと一緒に映画館へ行くのもおすすめだ。
そのほか、ステンレスボトル、エコバッグ、ミニタオルなどデイリーユースに最適な雑貨類も豊富に展開。さらに、全7種類のキャラクターが揃うシークレットキーチェーンも登場し、コレクター必見の内容となっている。
さらに、「ズートピア」シリーズの「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみが初登場。ジュディ、ニック、クロウハウザー、フィニック、フラッシュといった人気キャラクターに加え、『ズートピア２』の新キャラクターもラインナップ。細部までこだわった衣装デザインが魅力的だ。
なお、発売当日に店舗での購入を希望する場合は、「ディズニーストアクラブアプリ」からの来店予約が必要となるため、事前の確認をお忘れなく。
『ズートピア２』は、動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、ある日突如現れた“ヘビ”の存在をきっかけに、〈ズートピア〉誕生に隠された巨大な秘密をめぐり、頑張り屋のウサギ警官・ジュディと皮肉屋のキツネ・ニックの絆が試される。
