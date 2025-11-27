元TOKIOの国分太一（51）が26日、都内で会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪した。発覚以来、公の場は初。解散となったTOKIOなどについて触れた際は涙ぐむ場面もあった。

国分の問題行為をめぐっては「週刊文春 電子版」で、「【独占スクープ】国分太一（51）が自白した2つの「わいせつ事案』の全貌が分かった！」とのタイトルで国分が日テレの聴取で自身の行った「わいせつ事案」について語った内容なども報じられている。会見では同報道について、代理人の菰田優弁護士が「コンプライアンス事案の内容に関わる問題で、日テレからも制限されているので今の段階では説明を控えさせていただきます。申し訳ありません」と説明。聴取時に国分が語った内容についても「思い当たる部分と思い当たる内容のトータルの評価が分からない。相手方の事情や気持ちの認定をどうしていたのかが分からない。処分該当事実を示してほしいのです」とした。

国分は自身の中で行動がコンプライアンス違反に当たると思ったかどうかを問われ、その内容を聞いた弁護士らから「ハラスメントに該当し得る行為」と伝えられたと明かし「反省を繰り返しているところであります」とした。