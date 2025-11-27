¹ñÊ¬ÂÀ°ì²ñ¸«¡¡ÀìÌç²È¸«²ò¡¡ÈãÈ½³Ð¸ç¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥¸¤ÎÂÐ±þ¤¬¶µ·±¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤Ë¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¤Î¸µ¡ÖTOKIO¡×¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¡£ÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¼Õºá¤äÂÐ³°Åª¤ÊÀâÌÀ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü¥Æ¥ìÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬Â¦¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È¤Ä¤ì¤Ê¤¯¡É±Ç¤ëÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£µµ°æÀµµ®ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤ò½ä¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤¬¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¼Ò°÷¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¾åÁØÉô¤¬»öÂÖ¤òÇÄ°®¸å¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´ÅöÉôÌç¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¿®Íê¤ò¼º¤¤¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³Æ¼Ò¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎCM¤òº¹¤·»ß¤á¤ëÆ°¤¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸HD¤Î±Ä¶ÈÂ»±×¤¬120²¯±ß¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»î»»¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊüÁ÷¶É¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤ÎÌäÂê¡£µµ°æ»á¤Ï¡ÖÂ¿¾¯¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÈï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï¡È¶ÈÌ³·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡Ö·ÀÌó²ò½ü¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñÊ¬Â¦¤¬²¿ÅÙ¤âµá¤á¤¿¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Á¤é¤ò¹ñÊ¬Â¦¤â¾µÃÎ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤À¤«¤é¿Í¸¢µßºÑ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆüÊÛÏ¢¤ËÄÄ¾ð¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆü¥Æ¥ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¹ñÊ¬¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿²ñ¸«¤Ï¡ÖÆüÊÛÏ¢¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬´Ø·¸¤·¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µµ°æ»á¤Ï¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ÏÈó¿Æ¹ðºá¡ÊÈï³²¼Ô¤Î¹ðÁÊ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¯ÁÊ²ÄÇ½¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤â·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È°Æ·ï¤ÏÂ³È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤âÁý²Ã¡£¹ñÊ¬¤Ï¡ÖÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò´Þ¤á¥Æ¥ì¥Ó6ÈÖÁÈ¡¢CM4ËÜ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£µµ°æ»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¦¤â¼«±Ò¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¸ò¾Ä»ö¤ä·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡Î§¤Ë¾Ü¤·¤¤ÂåÍý¿Í¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£