◇欧州CL1次リーグ第5節 モナコ2ー2パフォス（2025年11月26日 キプロス・リマソール）

サッカーの欧州CL1次リーグ第5節が26日、各地で行われ、モナコ（フランス）の日本代表MF南野拓実（30）が敵地でのパフォス（キプロス）戦で今大会初得点を記録。自身が持つ日本人最多ゴール記録を「6」に更新するも2ー2の引き分け。終盤までリードする展開だったが勝ち点1を分け合う結果に終わった。

公式戦3試合ぶりに先発起用されたMF南野は開始早々、ループ気味のシュートを狙うも枠をとらえられず。積極的な姿勢を見せると、前半5分に電光石火の先制弾。ゴール前に飛び込み、右サイドのMFアクリウシェへパスを要求。グラウンダーのパスを右足ダイレクトで流し込み歓喜の瞬間が訪れた。

南野にとっては9月のオセールとのリーグ戦以来となる2カ月ぶり得点。今季公式戦3点目。CLでは待望の初ゴールとなり、自身が持つ欧州CL日本人最多得点記録を「6」に更新した。

その後、追加点こそ挙げられなかったが攻守に走り回って後半31分に途中交代。しかしチームは2ー1の後半43分に失点。勝ち点3目前で逃し、引き分けに終わった。

試合は惜しくも引き分けに終わったが南野のゴールにネットは歓喜。「美しいゴール」「芸術的」「なんやかんやで上手い」「落ち着いてた」「素晴らしい」と絶賛の声が続々と上がっていた。