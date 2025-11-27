NY株式26日（NY時間14:12）（日本時間04:12）
ダウ平均　　　47507.02（+394.57　+0.84%）
ナスダック　　　23230.96（+205.37　+0.89%）
CME日経平均先物　50185（大証終比：+505　+1.01%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9691.58（+82.05　+0.85%）
独DAX　 23726.22（+261.59　+1.11%）
仏CAC40　 8096.43（+70.63　+0.88%）

米国債利回り
2年債　 　3.483（+0.025）
10年債　 　3.998（+0.002）
30年債　 　4.644（-0.005）
期待インフレ率　 　2.235（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.671（-0.001）
英　国　　4.423（-0.071）
カナダ　　3.132（-0.016）
豪　州　　4.529（+0.101）
日　本　　1.803（+0.004）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.46（+0.51　+0.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4201.50（+24.20　+0.58%）

ビットコイン（ドル）
89949.88（+2947.62　+3.39%）
（円建・参考値）
1407万7156円（+461303　+3.39%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ