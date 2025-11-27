ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３９４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:12）（日本時間04:12）
ダウ平均 47507.02（+394.57 +0.84%）
ナスダック 23230.96（+205.37 +0.89%）
CME日経平均先物 50185（大証終比：+505 +1.01%）
欧州株式26日終値
英FT100 9691.58（+82.05 +0.85%）
独DAX 23726.22（+261.59 +1.11%）
仏CAC40 8096.43（+70.63 +0.88%）
米国債利回り
2年債 3.483（+0.025）
10年債 3.998（+0.002）
30年債 4.644（-0.005）
期待インフレ率 2.235（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（-0.001）
英 国 4.423（-0.071）
カナダ 3.132（-0.016）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.46（+0.51 +0.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4201.50（+24.20 +0.58%）
ビットコイン（ドル）
89949.88（+2947.62 +3.39%）
（円建・参考値）
1407万7156円（+461303 +3.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47507.02（+394.57 +0.84%）
ナスダック 23230.96（+205.37 +0.89%）
CME日経平均先物 50185（大証終比：+505 +1.01%）
欧州株式26日終値
英FT100 9691.58（+82.05 +0.85%）
独DAX 23726.22（+261.59 +1.11%）
仏CAC40 8096.43（+70.63 +0.88%）
米国債利回り
2年債 3.483（+0.025）
10年債 3.998（+0.002）
30年債 4.644（-0.005）
期待インフレ率 2.235（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（-0.001）
英 国 4.423（-0.071）
カナダ 3.132（-0.016）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.46（+0.51 +0.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4201.50（+24.20 +0.58%）
ビットコイン（ドル）
89949.88（+2947.62 +3.39%）
（円建・参考値）
1407万7156円（+461303 +3.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ