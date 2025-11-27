¡Ú¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤È°ìÌä°ìÅú¡Û¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ²¿¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖTOKIO¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤ÇÈÖÁÈ¹ßÈÄ¡¡½é²ñ¸«
¡¡¡½¡½¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¡©
¡¡¡ÖÅö½é¤ÏÀ©ºî¶ÉÄ¹¤È¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Âå¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶É¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬¸½¤ì¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¡½¡½Ê¹¤¼è¤ê¤ÎºÇÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡¡¡ÖÆ°ÍÉ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¿²»µ¡Ç½¤ò²ó¤·¤¿¤¬¡¢ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥âÍÑ¤Ë¥Î¡¼¥È¤È¥Ú¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ²¿¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡©
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤È¸À¤¦¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¹ßÈÄ¤ÏÇ¼ÆÀ¡©
¡¡¡Ö½èÊ¬¤Î½Å¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÐ³°ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÆü¸å¤ËÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´ï¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸³è»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢1¥«·î¶á¤¯¿´¤Î²óÉü¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÃÎ¿Í¤Ë¸ÖÅÄÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½»öÌ³½ê¤òÄÌ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2¿Í¡Ê¾ëÅç¡¢¾¾²¬¡Ë¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡£STARTO¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¸Ä¿Í¤Ç¸ÖÅÄÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èó¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¡Ö»×¤¤Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶¨µÄ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡¡½¡½¼«¿È¤¬»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¹ßÈÄ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£30Ç¯°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½Âè»°¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÈï³²¼Ô¤Ë¼Õºá¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤½¤³¤ò´Þ¤á¤ÆÆü¥Æ¥ì¤È¤Ï¶¨µÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ê¼Õºá¤¬ÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¶¨µÄ¤ÎÆâÍÆ¤Î°ì¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½Èï³²¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¡£
¡¡¸ÖÅÄ»á¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÂÐ³°Åª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´Ø·¸¼Ô¤È¤âÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤ÆÆü¥Æ¥ì¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½»×¤¤Åö¤¿¤ëÉôÊ¬¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¸ÖÅÄÀèÀ¸¡¢Â¾¤ÎÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ©¾ì¤È´Ä¶¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢»þÂå¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¡£Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½¡Ê¹ßÈÄ¸å¡ËÈÖÁÈ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½TOKIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡¡¡Ö5¿Í¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£5¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£TOKIO¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×