南野拓実がCL今大会初ゴール!! 開始5分にアウトサイドシュートで先制弾
[11.26 欧州CL パフォス - モナコ]
モナコのMF南野拓実が26日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第5節のパフォス戦で今大会初ゴールを決めた。
立ち上がりからゴール前に顔を出す南野は前半5分、MFマグネス・アクリウシェがペナルティエリア内右に侵入したところで2列目から顔を出してゴール前に走り込むと、アクリウシェが南野へスルーパス。ゴール前でボールを受けた南野はダイレクトの右足アウトサイドシュートでゴール左に流し込んで幸先の良い先制点となった。
南野は今大会4試合目の出場で初得点。大会通算では6ゴール目で自身が持つ日本人最多ゴール記録を更新した。
