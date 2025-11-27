ヴィン・ディーゼル、「ワイルド・スピード」で“長年の確執”あったロック様を称賛
ヴィン・ディーゼルが、「ワイルド・スピード」シリーズで確執が報じられていたドウェイン・“ザ・ロック”・ジョンソンについて、称賛するコメントを発表した。
両者は2016年に撮影現場での不仲が表面化し、ドウェインがインスタグラムでヴィンを「臆病者」「キャンディ野郎」と呼んだことで注目を集めた。その後も緊張は続いたが、2023年公開の「ワイルド・スピード／ファイヤーブースト」にドウェインがサプライズ出演、シリーズ第11作への復帰も期待されている。
今回ヴィンはインスタグラムに、ドウェインが新作映画「The Smashing Machine」で友人マーク・カーを演じたことを称える投稿を掲載。カーが映画「トリプルX」のトレーニングを手伝ったことを振り返り、「彼は心優しい人物で、僕のキャリアの始まりを支えてくれた」と語った。
さらにドウェインについて「世界的なイメージを維持するのは容易ではない。彼との共演は映画史上最もダイナミックな組み合わせのひとつで、互いに刺激し合い忘れられないものを生み出した」と語った。
ドウェインも「ワイルド・スピード／ファイヤーブースト」公開直後に「昨夏、ヴィンと過去をすべて乗り越えた。兄弟愛と決意をもって、シリーズとキャラクター、そしてファンを守り続ける」とツイート。長年の確執を終え、両者の関係は新たな段階に入ったようだ。
