“セレーナ・ゴメスの義母”自宅で強盗被害、3人組の男がガラス戸破り侵入
音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37歳）の母で、セレーナ・ゴメスの義母でもあるサンドラ・レヴィンさんが、強盗被害にあった。事件は11月24日午後9時15分頃、米カリフォルニア州スタジオシティの自宅で発生。3人組の男がガラス戸を破って侵入した。
米放送局ABC7によると、サンドラさんは物音を聞いて階上へ逃げ、浴室に鍵をかけて警察に通報。容疑者らは浴室のドアを蹴破ったとされている。ロサンゼルス警察はサンドラさんに怪我はなかったと発表したが、家の複数の部屋が荒らされ、物品が盗まれたという。
また、NBCロサンゼルスによると、男たちは黒い服とマスクを着用しており、警察が到着した時にはすでに逃走していた。
ベニーは母との絆が深く、2024年には「母は親友だ」と語っている。ピープル誌のインタビューでは「毎週日曜はファーマーズマーケットに行き、僕が昼食を作り、一緒に泳いで世間話をする。母は記事を送ってきて『これ本当？』と聞くけど、僕は『その人たち誰かも知らないよ』と答えるんだ」と親密な関係を明かしていた。
米放送局ABC7によると、サンドラさんは物音を聞いて階上へ逃げ、浴室に鍵をかけて警察に通報。容疑者らは浴室のドアを蹴破ったとされている。ロサンゼルス警察はサンドラさんに怪我はなかったと発表したが、家の複数の部屋が荒らされ、物品が盗まれたという。
ベニーは母との絆が深く、2024年には「母は親友だ」と語っている。ピープル誌のインタビューでは「毎週日曜はファーマーズマーケットに行き、僕が昼食を作り、一緒に泳いで世間話をする。母は記事を送ってきて『これ本当？』と聞くけど、僕は『その人たち誰かも知らないよ』と答えるんだ」と親密な関係を明かしていた。