学生時代は球技に打ち込んだ福山恵里奈（29＝山口）。中学はハンドボール、高校はソフトボール。武庫川女子大学では軟式野球で汗を流した。ソフトボールの頃から投手で大学では全国ベスト4の実績を持つ。

「ストレートが110キロ台前半くらい。カーブがダメだったので、あとチェンジアップ、シュート。ハンドボールではフィジカル、野球は自分との戦いみたいなところがあるから精神的に鍛えられました」

就職を考えていた頃、ボートレーサー養成所のテレビ番組を見て触発された。「元々、スポーツ関係の仕事をしたかった。同じくらいの女子が頑張っているところを見てやってみようと」

デビュー6年目。スタート力がついてきた印象だ。「課題はいっぱいですね。今期の目標は初優出。予選突破を増やしたい。ギリギリではなくて、準優にいい枠で乗れるようになりたい」。力をつけてくれば、もっと人気が出てきそう。プロ野球の始球式にもお呼びがかかりそうだ。

◇福山 恵里奈（ふくやま・えりな）1996年（平8）4月8日生まれ、山口県出身の29歳。126期。20年5月徳山でデビュー。22年6月多摩川ヴィーナスシリーズで初1着。1メートル58。血液型A。