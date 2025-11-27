『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』にマツコ・デラックスが登場

写真拡大

　12月10日深夜放送のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』（毎週水曜　深3：00）では、タレントのマツコ・デラックスがゲスト出演を果たす。

【画像】大ファン！スタジオで“はしゃぐ”マツコ

　『マツコの知らない世界』(TBS系)、『週刊さんまとマツコ』(TBS系）、『月曜から夜ふかし』(日本テレビ系)、『マツコ＆有吉　かりそめ天国』(テレビ朝日系）など数々の人気レギュラー番組を持つマツコ。佐久間がテレビ東京在籍時代にプロデュースした番組『マツコがマネーをあげたいクイズ』以来、約7年ぶりに番組で向き合うこととなり、ラジオでは初共演。そんな2人がどのようなトークを繰り広げるか必聴だ。

　番組はラジオ・radikoのほかライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」ではスタジオの様子を映像で同時配信、さらに放送後には佐久間による「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行っている。