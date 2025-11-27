シンガー・ソングライターの小田和正（７８）がホストを務め、２０年以上にわたって良質なクリスマスの音楽特番として愛されてきた「クリスマスの約束」の初期３年分が、１２月２４日にブルーレイ「クリスマスの約束２００１…きっと君は来ない」、「クリスマスの約束２００２」、「クリスマスの約束２００３」として発売されることが２６日、分かった。

最初の「クリスマスの約束」は２００１年１２月２５日に放送された。当時５４歳の小田がホストを務め、「アーティスト同士がお互いを認め、称えあう」というコンセプトのもとに誕生した。

番組は小田がアーティストに共演を依頼する次の手紙から始まった。結果は「誰も来てくれませんでした」。番組の冒頭で小田はそう語ると一人でステージに立ち、自身の曲と彼らの楽曲を交えて全１５曲を披露。小田は２００２年１２月２５日放送の「クリスマスの約束 ２００２」でも再び一人でステージに立ち、全２０曲を歌唱した。

２００３年１２月２５日放送の「クリスマスの約束 ２００３」ではついに財津和夫、櫻井和寿（Ｍｒ． Ｃｈｉｌｄｒｅｎ）、根本要（スターダスト☆レビュー）、ゆずが参加し、全１５曲を披露。この年を境に「クリスマスの約束」は年末の風物詩として確固たる地位を築いていった。

「クリスマスの約束２００５」、「クリスマスの約束２００６」、「クリスマスの約束２００７」は、来年４月２２日の発売を予定している。