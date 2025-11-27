ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 香港のマンション火災、３６人死亡・２７９人と連絡取れず…行政長官… 香港のマンション火災、３６人死亡・２７９人と連絡取れず…行政長官が記者会見 香港のマンション火災、３６人死亡・２７９人と連絡取れず…行政長官が記者会見 2025年11月27日 4時11分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【広州＝遠藤信葉】香港北部の大埔区の高層マンションで２６日に発生した火災で、香港政府トップの李家超行政長官は２７日に記者会見し、少なくとも３６人が死亡し、２７９人と連絡が取れなくなっていることを明らかにした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トランプ氏「東アジアは順調」、台湾や日中対立に一切触れず…日中双方に「自制」促す狙いか 前ローマ教皇が乗った車両、ガザの子供の「診療所」に改造…イスラエル当局の許可得られず運用開始は未定 台湾総統、中国が「２７年の台湾の武力統一を目標に軍備加速」との認識示す…「諦め」が最も脅威とも 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, リハビリ, 法要, 横浜, 生花, 徳島, 住宅, 介護タクシー, 伊東市, 上田