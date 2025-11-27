「HiGH＆LOW」シリーズ初の海外進出決定 タイ・GMMTVとタッグで「HiGH＆LOW：BORN TO BE HiGH」2027年放送・配信予定
【モデルプレス＝2025/11/27】日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー“HI-AX”による総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH＆LOW」の海外進出が決定。タイ・GMMTVの大型イベント「2026 MAGIC VIBES MAXIMIZED」にて、同シリーズのタイ版「HiGH＆LOW：BORN TO BE HiGH」の制作が発表された。
【写真】山田裕貴「ハイロー」キャストとロンドンで熱烈ハグ
ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した『HiGH＆LOW』が、10周年を迎える今年、ついに海外進出、“海を越えた新章”へと動き出す。この度、11月25日に開催された、タイ・GMMTVの大型イベント「2026 MAGIC VIBES MAXIMIZED」にて、同シリーズのタイ版「HiGH＆LOW：BORN TO BE HiGH」の制作が発表された。
本作には、Instagramフォロワー数500万人を超えるナノン・コラパット、ファッション・俳優の両面で人気急上昇中のポンド・ナラウィット、モデル体型と高身長を武器に幅広いジャンルで人気を博すスカイ・ウォングラウィー、ドラマ「Only Friends」などで活躍し演技力に定評のあるカオタン・タナワット、俳優やアーティスト活動を中心に若年層から絶大な支持を受けるパース・タナポン、ドラマやファッション界で注目されるナニ・ヒランクリット、俳優以外にもスポーツマンとしても話題を呼ぶジョス・ヴェアー、若手トップクラスで俳優・モデルとしてアジアやラテンアメリカで注目を集めるシー・タウィナンら、タイを代表するトップスターに加え、ウィニー・タナウィン、マーク・パーキン、オーム・ティティワット、ウー・タナブーン、バーコード・ティナシッドらも参加し、13人のSNSフォロワー数の合計は3,700万を超える豪華キャストが一堂に集結。まさに“タイが誇るスター総出演”の大型プロジェクトとなっている。物語は、これまでの「HiGH＆LOW」の魅力あふれる世界観を受け継ぎ、スタイリッシュなアクションと、自らの信念を守るために立ち上がる若者たちのドラマを通じて、新章ならではの躍動感に満ちた世界を描き出す。
さらに、主要キャラクターたちの危険な関係性や激しい抗争の気配を漂わせるトレーラーも公開となった。「HiGH＆LOW」らしいスケール感と、タイエンタメが持つスタイリッシュな熱量が融合した映像は、公開直後からSNSで大きな話題を呼んだ。
シリーズ初の海外進出となる本作「HiGH＆LOW: BORN TO BE HiGH」は、2027年の放送・配信を予定。10年で築き上げた「HiGH＆LOW」の世界観と、タイエンタメ界を牽引するGMMTVのキャスティング・制作力が掛け合わさることで、新たなステージへ躍進する。さらに、詳細はまだ明かされていないものの、“オリジナルキャストの登場”を期待する声も上がっており、発表と同時に国内外のファンの熱量は一段と高まっている。タイのスター13人が集結する新章「HiGH＆LOW：BORN TO BE HiGH」で拡張するハイロー・ユニバース。今後の展開に注目だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆タイ版「HiGH＆LOW」スター13人集結
ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した『HiGH＆LOW』が、10周年を迎える今年、ついに海外進出、“海を越えた新章”へと動き出す。この度、11月25日に開催された、タイ・GMMTVの大型イベント「2026 MAGIC VIBES MAXIMIZED」にて、同シリーズのタイ版「HiGH＆LOW：BORN TO BE HiGH」の制作が発表された。
本作には、Instagramフォロワー数500万人を超えるナノン・コラパット、ファッション・俳優の両面で人気急上昇中のポンド・ナラウィット、モデル体型と高身長を武器に幅広いジャンルで人気を博すスカイ・ウォングラウィー、ドラマ「Only Friends」などで活躍し演技力に定評のあるカオタン・タナワット、俳優やアーティスト活動を中心に若年層から絶大な支持を受けるパース・タナポン、ドラマやファッション界で注目されるナニ・ヒランクリット、俳優以外にもスポーツマンとしても話題を呼ぶジョス・ヴェアー、若手トップクラスで俳優・モデルとしてアジアやラテンアメリカで注目を集めるシー・タウィナンら、タイを代表するトップスターに加え、ウィニー・タナウィン、マーク・パーキン、オーム・ティティワット、ウー・タナブーン、バーコード・ティナシッドらも参加し、13人のSNSフォロワー数の合計は3,700万を超える豪華キャストが一堂に集結。まさに“タイが誇るスター総出演”の大型プロジェクトとなっている。物語は、これまでの「HiGH＆LOW」の魅力あふれる世界観を受け継ぎ、スタイリッシュなアクションと、自らの信念を守るために立ち上がる若者たちのドラマを通じて、新章ならではの躍動感に満ちた世界を描き出す。
◆タイ版「HiGH＆LOW」危険な関係性感じさせるトレーラー公開
さらに、主要キャラクターたちの危険な関係性や激しい抗争の気配を漂わせるトレーラーも公開となった。「HiGH＆LOW」らしいスケール感と、タイエンタメが持つスタイリッシュな熱量が融合した映像は、公開直後からSNSで大きな話題を呼んだ。
シリーズ初の海外進出となる本作「HiGH＆LOW: BORN TO BE HiGH」は、2027年の放送・配信を予定。10年で築き上げた「HiGH＆LOW」の世界観と、タイエンタメ界を牽引するGMMTVのキャスティング・制作力が掛け合わさることで、新たなステージへ躍進する。さらに、詳細はまだ明かされていないものの、“オリジナルキャストの登場”を期待する声も上がっており、発表と同時に国内外のファンの熱量は一段と高まっている。タイのスター13人が集結する新章「HiGH＆LOW：BORN TO BE HiGH」で拡張するハイロー・ユニバース。今後の展開に注目だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】