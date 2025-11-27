マクドナルド冬の定番、3種のチーズで進化 12月3日より新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」登場
【モデルプレス＝2025/11/27】マクドナルドでは、12月3日より新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で発売。12月2日からは、多部未華子が出演する新テレビCMが放映される。
マクドナルドでは、創業当時から「ホットアップルパイ」をレギュラーメニューとして親しまれているほか、風味豊かでサクサクの食感が楽しめるさまざまな味わいのスイーツパイや“お食事パイ”を期間限定メニューとして提供。2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として、販売開始以来毎年多くの顧客から好評を得ている。2024年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売した。
ビーフシチューパイの初登場から5年目となる今回は、3種のチーズが入ってさらに進化した「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」として新登場。「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」は、フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ。牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングとクリーミーなチーズの相性はぴったり。冬だけのご褒美パイを、冬の寒い朝にほっと一息つきたい時のモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセット（R）と一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンで楽しむことができる。
新CMには、毎年冬のマクドナルドを彩る俳優の多部が出演。友人から「ビーフシチューパイ？」と言われた多部が「チ、チ、チィ〜！」といたずらっぽい表情で「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の登場を伝える。パイを頬張りおいしさが溢れ出す多部の表情も見どころとなる。（modelpress編集部）
◆マクドナルド「ビーフシチューパイ」新商品登場
◆新CMには多部未華子が出演
◆「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」商品概要
