『HiGH&LOW』シリーズ初の海外進出作品となる、同シリーズのタイ版『HiGH&LOW: BORN TO BE HiGH』が2027年に放送・配信されることが決定した。

参考：『HiGH＆LOW』は出演者全員が相乗効果で輝く一作に 役者・観客・製作者の“熱”の伝播

『HiGH&LOW』は、ドラマ、映画、ライブ、音楽、コミックなど多方面で展開されている総合エンターテインメントプロジェクト。シリーズ累計興行収入89億円、累計観客動員数621万人を記録している。

シリーズ10周年を迎える2025年、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー“HI-AX”が、タイのエンタメ界を牽引するGMMTVとタッグを組み、シリーズ初の海外進出作品となるタイ版を制作する。

本作には、ナノン・コラパット、ポンド・ナラウィット、スカイ・ウォングラウィー、カオタン・タナワット、パース・タナポン、ナニ・ヒランクリット、ジョス・ヴェアー、シー・タウィナン、ウィニー・タナウィン、マーク・パーキン、オーム・ティティワット、ウー・タナブーン、バーコード・ティナシッドの13名が集結。SNSフォロワー数の合計は3,700万を超えるキャスト陣が、“タイが誇るスター総出演”の超大型プロジェクトに挑む。

物語は、これまでの『HiGH&LOW』の世界観を受け継ぎつつ、スタイリッシュなアクションと、自らの信念を守るために立ち上がる若者たちのドラマを通じて、新章ならではの躍動感に満ちた世界が描かれる。また、“オリジナルキャストの登場”も期待されている。

あわせて公開されたトレーラーは、主要キャラクターたちの関係性や激しい抗争の気配が漂う、『HiGH&LOW』らしいスケール感と、タイエンタメが持つ熱量が融合した映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）