¥¸¥Ö¥ê¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¤Ë¡¡»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬¥¢¥·¥¿¥«¡¢ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤¬¥µ¥ó±é¤¸¤ë¡¡Íè²Æ¿·¶¶±éÉñ¾ì
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥»Ò¡Ê21¡Ë¤ÈÃæÂ¼°íÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¡Ê¿·¶¶±éÉñ¾ì¡Ë¤¬ÍèÇ¯7¡¢8·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¤Î½é±é¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬Âêºà¤È¤Ê¤ë¡£Ô¥»Ò¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¬²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£¤ËÀ¸¤¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿²ÎÉñ´ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÁÏ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ô¥»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥¢¥·¥¿¥«¡¢°íÂÀÏº¤¬»³¸¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¥µ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ô¥»Ò¤ÏÁÄÉã¤ÎÆóÂåÌÜ»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¡Ê2023Ç¯»àµî¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬¡¢¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Î¡Ö¥¢¥·¥¿¥«¤»¤Ãµ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡Ø´õË¾¡Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èº£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥Ö¥ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¿¤è¤ê¤â³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤âÆÞ¤ê¤Ê¤ÌÜ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®±é¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î°íÂÀÏº¤â¡Ö¤³¤ÎÁÔÂç¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëºîÉÊ¤ò¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºîÉÊ¤ÎËë³«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£