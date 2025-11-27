¾®ÅÄÏÂÀµ¥Û¥¹¥ÈÌò¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌóÂ«¡×01¡Á03Ç¯ÈÇ½é´ü£³ºîÉÊ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤²½·èÄê¡¡12¡¦24È¯Çä
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÅÄÏÂÀµ¡Ê78¡Ë¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¡¢TBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌóÂ«¡×¤Î2001Ç¯¡Á2003Ç¯¤Î½é´ü3ºîÉÊ¤¬¡¢12·î24Æü¤ËBlu¡Ýray¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï01Ç¯¤Ë¾®ÅÄ¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¶¦±é°ÍÍê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª²»³ÚÆÃÈÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤Éº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊüÁ÷20²óÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£05Ç¯¡Á07Ç¯ÈÇ¤Ï26Ç¯4·î22Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌóÂ«2001¡Ä¤¤Ã¤È·¯¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌóÂ«2002¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¡Ö°¦¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ºâÄÅÏÂÉ×¡¢Mr¡¥ChildrenÝ¯°æÏÂ¼÷¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼º¬ËÜÍ×¡¢¤æ¤º¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌóÂ«2003¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Æ¿§¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×¤Ê¤É15¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£