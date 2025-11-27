１９９７年に公開され、興行収入２０１億８０００万円の大ヒットを記録した宮粼駿監督（８４）のアニメ映画「もののけ姫」がスーパー歌舞伎として来年７、８月に東京・新橋演舞場で上演されることが２６日、分かった。ジブリアニメの歌舞伎化は１９、２２年に上演された「風の谷のナウシカ」以来、２作目となる。

自然と人間の共生を描いた「もののけ姫」は来年で公開から４０年。ダイナミックで斬新な演出で観客を魅了するスーパー歌舞伎になる。呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子（２１）、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎（３５）が演じる。２人は昨年のスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」でも共演しており、相性は申し分ない。

スーパー歌舞伎の創始者である祖父の市川猿翁（３代目猿之助）さんを尊敬する團子は「楽しんでもらえる作品になるよう、曇りなき眼で『もののけ姫』に挑みたいと思います」と意欲的。壱太郎は「この壮大で、誰もが知る作品を『スーパー歌舞伎でやってよかった！』と思える、未来につながる作品の幕開けにしたいと思います」と声を弾ませた。演出は横内謙介氏（６４）が務める。