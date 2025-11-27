内村光良＆目黒蓮、今年の漢字一文字は「変」「夢」 撮影中にまさかの“涙”するシーンも…
ウッチャンナンチャンの内村光良とSnow Manの目黒蓮が出演する『キリンビール 晴れ風』の新テレビCM 「ハレの日、晴れ風。」年末篇が12月1日から順次放映開始する。先立って、新テレビCM30秒Ver.をきょうからYouTubeで公開する。
【動画】思わず涙する瞬間も!?笑顔で1年を振り返る内村光良＆目黒蓮
また2人が本音で語り合うシーンを収録したスペシャル映像2本のうち、「晴れ風 褒めてくれる人篇」をCMと同日にYouTubeで公開。もう1本の「晴れ風 今年の漢字は？篇」は近日公開予定となる。
「晴れ風」という名前には、“お客様や世の中を晴れやかにし、いい風を吹かせたい”という思いが込められている。今回は、年末ならではの風景である“1年の締めくくりに、大切な人と集まるハレの日”に着目。家族や仲間と飲んだり語ったり、笑い合う何気ない日常こそが“ハレの日”だと考え、今回の新テレビCMでは、そうした“ハレの日”の瞬間を描いている。まるでCMの中の登場人物と一緒に乾杯しているかのような温かさを感じられる内容に仕上がった。
内村と目黒のシーンでは、居酒屋のカウンター席でキリンビール「晴れ風」を飲みながら、この1年を振り返りる。「よく働きました、1年間」「今年1年本当にお疲れ様でした」と、お互いをねぎらいながら乾杯。「目黒くんだけだよ、俺を褒めてくれるのは」と内村の本音がこぼれる瞬間も見られた。2前の春「晴れ風」の発売時に共演したことをきっかけに飲みに行く仲になったという2人。まるでプライベートの忘年会をのぞいているような温かい映像となっている。
話が盛り上がり、今年を表す漢字一文字の話題に。目黒は「国立競技場でライブする夢がかなったから」と、「夢」と発表。一方、内村さんは今年を表す漢字を「変」と発表。「世の中も変わったことがいっぱいあったけど、個人的な意識のなかで…」と真剣に語っている横で、「からし蓮根が辛すぎて、涙出てきた。内村さんの後半の話全然聞いてませんでした」と目頭を押さえる目黒。内村は「俺の話で泣いてたかと思った」と笑い合った。終始2人の仲の良さが感じられる、和やかな雰囲気の撮影となった。
――撮影で印象に残ったことはありますか？
内村：近況からお互いの仕事、人生観まで、結構話した。リアルな仕事の話だったよね。
目黒：いい意味で作り込まず、本当に内村さんと食事をしに来てるような、「晴れ風」を楽しみに来てるような、本当にそのままだった。
内村：人生観についてね、私がいつになく真剣なトーンで話している時に、ちょっとアクシデントがあってね。
目黒：失礼いたしました。
内村：真剣な俺も見せたかったな。
目黒：いいお話でした。ありがとうございます。
――お二人が思い浮かべる“ハレの日”とは
内村：私は子供がいるんで、最近運動会に行ったら快晴で、すごく秋にしては異常な暑さの時で、まさにそれこそハレの日というのを感じた。帰って飲んだビールがめっちゃおいしかった。
目黒：僕が普段「晴れ風」を飲む時は、割と1日お仕事頑張って夜帰って、夜なんですけど空が晴れてて、星がちょっと見えて、っていう時に飲むことが多い。やっぱ「晴れ風」いいなって思う、今回でいうハレの日というか、僕はそんな瞬間ですね。
内村：仕事終わりは感じるねやはり。今年、大阪・東京・宮城とライブを行ったんです。その舞台の神棚に必ず「晴れ風」が置いてあって、いつも「晴れ風」に向かってぱんぱんつって毎日劇場入りしてね。打ち上げは「晴れ風」だから、それもハレの日。打ち上げもハレの日だったんじゃないかと思う。
目黒：すてきですね。
――今年ももう終わりですが、年末年始のどんな時に「晴れ風」を飲みたいですか？
内村：年末年始、それはもういろんな乾杯でしょう。お正月の乾杯だよね。あけましておめでとうのカウントダウン後の乾杯もあるでしょうし。
目黒：いつもどう過ごされてるんでしたっけ？
内村：家で正座をしまして、明けましたらテレビに向かってあけましておめでとう、家族にあけましておめでとうって。その時に「晴れ風」を楽しんで、三が日も毎日、日中から飲めるのがいい。
目黒：僕は年末年始カウントダウンコンサートなどでパフォーマンスしてることが多いので、日頃お世話になっている周りのスタッフの方であったりとか、感謝を伝えながらみんなで乾杯できたらいいなと思いますね。
――2026年どんな風を吹かせたいですか？
目黒：2025年に内村さんがいろんなことにチャレンジされているのを見て、めちゃくちゃかっこいいなと思って。
内村：目黒くんのために来年も体張りますよ。来年もありがたいことにいろいろ仕事があるのでね。だからその仕事に見合うような体力づくりをね。
目黒：現場でも腰が低いといいますか、優しさが表れてるなって感じることが多くて、めっちゃ尊敬してます。
内村：とにかく体力をつけること。本当に忙しいでしょうから、身体だけは大事にしてください。
目黒：身体大事に。皆さんもですけど、大事にしながら「晴れ風」楽しみたいなと思います。
内村：元気だったらなんだってできます。元気な健康体でお酒を飲みましょう。
