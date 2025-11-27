RADWIMPSの楽曲、急上昇TOP10に6作 トリビュートアルバムで注目【オリコンランキング】
RADWIMPSの「ラストバージン」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率71.7％を記録し、1位を獲得。2位の「いいんですか？」、3位の「会心の一撃」などTOP10に6作が浮上した。
【動画】RADWIMPSのトリビュートアルバム収録曲…米津玄師「トレモロ」
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が11月19日にリリースされた。1位を獲得した「ラストバージン」の歌詞の一部は、同作に収録されたMy Hair is Badによるカバー「いいんですか？」に引用されている。
そのほかにランクインした5曲は、すべてトリビュートアルバムに参加したアーティストがカバーした楽曲となるなど相乗効果をもたらした。
5位にはBuono!の「初恋サイダー」が上昇率57.3％でランクイン。13日に放送された『ベストヒット歌謡祭』（読売テレビ・日本テレビ系）で井上和（乃木坂46）、吉川ひより（超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク））、佐々木舞香（＝LOVE）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、TSUZUMI（ME:I）がカバー歌唱した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
