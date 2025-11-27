『HiGH&LOW』シリーズ初の海外進出 タイ版制作決定で2027年放送・配信予定
日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー”HI-AX”による総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH&LOW』が10周年を迎え、同シリーズのタイ版『HiGH&LOW: BORN TO BE HiGH』の制作が25日、タイ・GMMTVの大型イベント『2026 MAGIC VIBES MAXIMIZED』で発表された。シリーズ初の海外進出となり、2027年の放送・配信を予定している。
【画像】『HiGH&LOW』シリーズ各作品のポスタービジュアル
本作には、Instagramフォロワー数500万人を超えるナノン・コラパット、ファッションと俳優の両面で人気急上昇中のポンド・ナラウィット、モデル体型と高身長を武器に幅広いジャンルで人気を博すスカイ・ウォングラウィー、ドラマ『Only Friends』などで活躍し演技力に定評のあるカオタン・タナワット、俳優やアーティスト活動を中心に若年層から絶大な支持を受けるパース・タナポン、ドラマやファッション界で注目されるナニ・ヒランクリット、俳優以外にもスポーツマンとしても話題を呼ぶジョス・ヴェアー、若手トップクラスで俳優・モデルとしてアジアやラテンアメリカで注目を集めるシー・タウィナンなどタイを代表するトップスターに加え、ウィニー・タナウィン、マーク・パーキン、オーム・ティティワット、ウー・タナブーン、バーコード・ティナシッドらも参加。13人のSNSフォロワー数の合計は3700万人を超えるキャストが一堂に集結し、まさに“タイが誇るスター総出演”の超大型プロジェクトとなっている。
物語は、これまでの『HiGH&LOW』の世界観を受け継ぎ、スタイリッシュなアクションと、自らの信念を守るために立ち上がる若者たちのドラマを通じて、新章ならではの躍動感に満ちた世界を描き出す。
さらに、主要キャラクターたちの危険な関係性や激しい抗争の気配を漂わせるトレーラーも公開となった。『HiGH&LOW』らしいスケール感と、タイエンタメが持つスタイリッシュな熱量が融合した映像は、公開直後からSNSで大きな話題を呼んだ。
10年で築き上げた『HiGH&LOW』の世界観と、タイエンタメ界を牽引するGMMTVのキャスティング・制作力が掛け合わさることで、新たなステージへ躍進する。さらに、詳細はまだ明かされていないものの、“オリジナルキャストの登場”を期待する声も上がっており、発表と同時に国内外のファンの熱量は一段と高まっている。タイの大スター13人が集結する新章ハイロー・ユニバースは拡張する。
本作には、Instagramフォロワー数500万人を超えるナノン・コラパット、ファッションと俳優の両面で人気急上昇中のポンド・ナラウィット、モデル体型と高身長を武器に幅広いジャンルで人気を博すスカイ・ウォングラウィー、ドラマ『Only Friends』などで活躍し演技力に定評のあるカオタン・タナワット、俳優やアーティスト活動を中心に若年層から絶大な支持を受けるパース・タナポン、ドラマやファッション界で注目されるナニ・ヒランクリット、俳優以外にもスポーツマンとしても話題を呼ぶジョス・ヴェアー、若手トップクラスで俳優・モデルとしてアジアやラテンアメリカで注目を集めるシー・タウィナンなどタイを代表するトップスターに加え、ウィニー・タナウィン、マーク・パーキン、オーム・ティティワット、ウー・タナブーン、バーコード・ティナシッドらも参加。13人のSNSフォロワー数の合計は3700万人を超えるキャストが一堂に集結し、まさに“タイが誇るスター総出演”の超大型プロジェクトとなっている。
物語は、これまでの『HiGH&LOW』の世界観を受け継ぎ、スタイリッシュなアクションと、自らの信念を守るために立ち上がる若者たちのドラマを通じて、新章ならではの躍動感に満ちた世界を描き出す。
さらに、主要キャラクターたちの危険な関係性や激しい抗争の気配を漂わせるトレーラーも公開となった。『HiGH&LOW』らしいスケール感と、タイエンタメが持つスタイリッシュな熱量が融合した映像は、公開直後からSNSで大きな話題を呼んだ。
10年で築き上げた『HiGH&LOW』の世界観と、タイエンタメ界を牽引するGMMTVのキャスティング・制作力が掛け合わさることで、新たなステージへ躍進する。さらに、詳細はまだ明かされていないものの、“オリジナルキャストの登場”を期待する声も上がっており、発表と同時に国内外のファンの熱量は一段と高まっている。タイの大スター13人が集結する新章ハイロー・ユニバースは拡張する。