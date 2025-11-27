サザンオールスターズ、最新ツアー映像作品が“3部門”で同時1位 6作連続、通算6作目【オリコンランキング】
サザンオールスターズの最新音楽映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、27日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で3部門同時1位を獲得した。
【動画】バンドの今を収めた貴重映像…サザンオールスターズドキュメンタリー ティザー
初週売上は、DVD：2.7万枚（27,098枚）、Blu-ray Disc（以下BD）：5.2万枚（51,869枚）で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：7.9万枚（78,967枚）で初登場1位を獲得し、前作『茅ヶ崎ライブ2023』（2024年4月1日付）に続いて6作連続、通算6作目の映像3部門同時1位となった。
本作は、今年1月から約半年にわたって開催された全国アリーナ＆ドームツアーより、最終公演となる東京ドーム公演の模様を収録。ライブビューイングを含め、全国で約75万人を動員した同ツアーは、「オリコン週間アルバムランキング」（2025年3月31日付）で1位を獲得した、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携えて開催された。
「桜、ひらり」をはじめとする12曲の新曲に加え、「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」、「希望の轍」、「勝手にシンドバッド」など、新旧の代表曲を披露している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
