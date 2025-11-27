マクドナルド、新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」12・3から コク深いビーフシチューのうまみ堪能
日本マクドナルドは12月3日から、新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【画像】「深〜い味わい…」マック新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」
2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として、販売開始以来、好評を集めて来た。昨年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売した。ビーフシチューパイの初登場から5年目となる今年は、3種のチーズが入ってさらにパワーアップした「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」として新登場する。
フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ。
牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングとクリーミーなチーズの相性が楽しめる、冬だけのご褒美パイとなる。
また、俳優の多部未華子が、12月2日から放映の新TVCMに出演する。友人から「ビーフシチューパイ？」と言われた多部が「チ、チ、チィ〜！」といたずらっぽい表情で「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の登場を伝える。パイを頬張りおいしさが溢れ出す多部の表情にも注目だ。
