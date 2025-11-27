ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３８１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 47494.02（+381.57 +0.81%）
ナスダック 23232.59（+207.00 +0.90%）
CME日経平均先物 50140（大証終比：+460 +0.92%）
欧州株式26日終値
英FT100 9691.58（+82.05 +0.85%）
独DAX 23726.22（+261.59 +1.11%）
仏CAC40 8096.43（+70.63 +0.88%）
米国債利回り
2年債 3.487（+0.029）
10年債 4.000（+0.004）
30年債 4.646（-0.003）
期待インフレ率 2.236（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（-0.001）
英 国 4.423（-0.071）
カナダ 3.136（-0.012）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.13（+0.18 +0.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4204.70（+27.40 +0.66%）
ビットコイン（ドル）
90257.88（+3255.62 +3.74%）
（円建・参考値）
1411万6332円（+509179 +3.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47494.02（+381.57 +0.81%）
ナスダック 23232.59（+207.00 +0.90%）
CME日経平均先物 50140（大証終比：+460 +0.92%）
欧州株式26日終値
英FT100 9691.58（+82.05 +0.85%）
独DAX 23726.22（+261.59 +1.11%）
仏CAC40 8096.43（+70.63 +0.88%）
米国債利回り
2年債 3.487（+0.029）
10年債 4.000（+0.004）
30年債 4.646（-0.003）
期待インフレ率 2.236（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（-0.001）
英 国 4.423（-0.071）
カナダ 3.136（-0.012）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.13（+0.18 +0.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4204.70（+27.40 +0.66%）
ビットコイン（ドル）
90257.88（+3255.62 +3.74%）
（円建・参考値）
1411万6332円（+509179 +3.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ