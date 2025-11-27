NY株式26日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　47494.02（+381.57　+0.81%）
ナスダック　　　23232.59（+207.00　+0.90%）
CME日経平均先物　50140（大証終比：+460　+0.92%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9691.58（+82.05　+0.85%）
独DAX　 23726.22（+261.59　+1.11%）
仏CAC40　 8096.43（+70.63　+0.88%）

米国債利回り
2年債　 　3.487（+0.029）
10年債　 　4.000（+0.004）
30年債　 　4.646（-0.003）
期待インフレ率　 　2.236（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.671（-0.001）
英　国　　4.423（-0.071）
カナダ　　3.136（-0.012）
豪　州　　4.529（+0.101）
日　本　　1.803（+0.004）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.13（+0.18　+0.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4204.70（+27.40　+0.66%）

ビットコイン（ドル）
90257.88（+3255.62　+3.74%）
（円建・参考値）
1411万6332円（+509179　+3.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ