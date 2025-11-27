『ストレンジャー・シングス』シーズン5配信前に快挙、過去の全シーズンが同時トップ10入り
動画配信サービス「Netflix」が発表している週間視聴ランキング（11月17日から23日の週）で、人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の過去シーズン1〜4のすべてがグローバルTOP10（英語シリーズ）入りを果たした。これは新シーズン配信前としては史上初の快挙となる。
【動画】『ストレンジャー・シングス』最終章、ファイナル予告
ランキングでは、第3位にシーズン1、第5位にシーズン4、第7位にシーズン2、第9位にシーズン3がランクイン。最新作シーズン5の配信開始（米太平洋時間で11月26日午後5時＝日本時間27日午前10時）を前に、ファンの盛り上がりが記録的な数字として表れた。
本シリーズは1980年代のアメリカの小さな町を舞台に、超自然的な事件や未知の生物との戦いを描く作品で、ティーンエイジャーたちの絆や成長が多くの視聴者の共感を呼んできた。
日本では27日に公開されるシーズン5は、Vol.1（エピソード1〜4）としてスタートし、Vol.2（エピソード5〜7）が12月26日、最終話（エピソード8）が2026年1月1日に配信予定。これがシリーズの完結編となるだけに、世界中のファンの期待も高まっている。
