やっぱり『黒』が好き！【GU】40・50代の相棒♡「優秀ブーツ」

重厚感のあるカラーで、大人コーデを格上げ。スタイリングをキリッと引き締める効果も期待できる「黒ブーツ」。今回は【GU（ジーユー）】から、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそうなブーツと、最旬コーデを楽しめそうなロングブーツをご紹介。履き心地が良さそうでスタイルアップも狙えるブーツは、ミドル世代の冬コーデの相棒になる予感。

履くだけでおしゃれ見え！ 着脱も簡単にできる優秀ブーツ

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

公式オンラインストアのレビュー1,000件超え・★4.3の高評価を獲得している、GUのベストセラー商品。リブニットソックスをドッキングしたようなデザインが特徴。ボリュームのあるトラックソールもアクセントになり、履くだけでおしゃれ見えを狙えそう。プルストラップ付きで、脱ぎ履きしやすそうなのも嬉しいポイントです。

大人に似合うキレイめカジュアルコーデ

こちらのGUのスタッフさんは、パーカーにナロースカートを合わせた、キレイめカジュアルコーデを提案。黒ブーツとレザー調素材のブルゾンでモードにキメて。シックなモノトーン配色でまとめれば、洗練された大人に似合う冬コーデを楽しめそうです。

トレンド感アップ！ 初心者も挑戦しやすいロングブーツ

【GU】「ウルトラストレッチコンビネーションロングブーツ + E」\5,990（税込）

今シーズン、トレンドアイテムとして注目されているロングブーツ。公式オンラインストアによると、伸縮性の高い素材で作られているというGUのロングブーツは、履き心地の良さを期待できるのが魅力。シンプルなデザインでスタイリングしやすそうなので、ロングブーツ初心者にもおすすめ。4.5cmの厚底タイプ（Mサイズ）で、スタイルアップも狙えます。

ロングブーツが主役の最旬冬コーデ

スキニージーンズをインして、ロングブーツの存在感が際立つ、今シーズンらしいスタイルに。チェック柄コートを投入してトラッドなムードをまとえば、トレンド感がさらにアップ。スッキリ見えが狙えるスキニージーンズとロングブーツの組み合わせは、オーバーサイズコートもバランスよく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：mana.i