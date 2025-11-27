久保史緒里『乃木坂46ANN』2代目パーソナリティー涙の卒業「またいつかー！」 3年9ヶ月担当「私にとって救いでした」
アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が、26日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。初代の新内眞衣からのバトンを引き継ぎ、2022年2月から2代目パーソナリティーを務めてきたが、自身のグループ卒業に伴い、この日の放送をもって、3年9ヶ月にわたる担当から卒業となった。
【写真】互いに笑みを向け合い…『乃木坂ANN』久保史緒里と井上和のオフショット
冒頭では、明るいトーンでスタート。「一旦最後に確認しておくね、さみしい？どう？さみしい？」と呼びかけると「すごい、うちの会社の偉い人が手を上げてくれた（笑）」とコメント。「きょうとあしたのコンサートをもって、グループを卒業するんですね。それに伴って、この番組のメインパーソナリティーを務めるのも、今夜が最後になりました。最後のオープニング」と話していった。
あすのコンサートをもって、グループを卒業するが、久保は「卒業翌日をどう過ごすか。お休みをいただいたので、一旦、めちゃくちゃ寝るじゃん。好きな時間に起きて、起きたところからいっぱい食べようって。そういう生活を翌日ぐらいはしてもいいかと思っているんだけど」とコメント。
コンサート初日の様子にも触れ「家族も来てくれたんですよ。ライブ直前に、家族LINEが動いていたの。何かあったかなと思ったら、写真が送られてきて『（楽天が）前田健太の獲得を発表』『決まったね』って。家族LINEは野球の話しかしていない」と野球愛あふれるトークも早速飛び出していた。
スタートから27分あまりが経過したタイミングで、スタッフからの“手紙”が寄せられ、たまらず涙。リスナーからの手紙の中に、番組ADからの手紙が差し込まれるという展開に、久保は「何？泣くから読めない！もう泣きそう！読まない！読んだら終わる！読んだら泣く。泣いたら終わる！」と読む前から“抗議”。言葉通りに、手紙を読みながら涙を流すと「うれしいね、知らなかったからさ。泣いたね。本当に恥ずかしいんだけど」と話していった。
終盤には「今、さみしくてたまりません。非常にさみしくてたまりません」と切り出すと「リスナーのみなさんにとって、何かを頑張るきっかけだったり、何者かになれていたのかなと、ずっと考えていて。だから、リスナーさんからのメールって、本当にうれしかったんです。私って、本当にいい人間ではないです。本当にズルいなって思うんです。ズルい生き方をしてきたなって。でも、ささいな出来事を面白いって拾ってくださるスタッフさんとリスナーさんがいて。このオールナイトニッポンがなかったら、全然違う人生になっていたんだろうなって思います」と涙ながらに話した。
続けて「私はオールナイトニッポンがなかったら、本当に本当にたぶんダメでした。本当に必要な存在でしたし。乃木坂の活動が楽しくなったのも、ラジオが楽しくなったのも、リスナーさんとスタッフのみなさんのおかげだなと思っています。二十歳で始めたので、本当に何の経験もなく。私に個性を与えてくださり。みなさんに会うことが、リスナーのみなさんと話すことが私にとって救いでした」と思いを伝えた。
そして「人生しんどいなって思う時あると思います。生放送できないかもしれないっていうこともありました。だけど、ここにきてしゃべっていると、不思議とね、全部忘れるんです。元気になって帰るんです。どうかこの先、しんどいこととか、そういう思いになった時は、私の声でちょっと心を楽にさせてあげることはできなくなるけど、そんなパーソナリティーいたなって、久保ってるパーソナリティーがいたなと、これからもみなさんの日常の一部であればいいなと思っています。本当に本当に改めてになりますが、お世話になりました。さらば乃木坂46、バイバイオールナイトニッポンですね」と呼びかけ、クリープハイプ「栞」を選曲した。最後は「またいつかー！」と明るい声色で締めくくった。
久保は、2001年7月14日生まれ、宮城県出身。乃木坂46のメンバーとして活動するほか、俳優として、22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務める。以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『リバー、流れないでよ』（23年）、映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』（23年）、配信ドラマ『連続ドラマW 湊かなえ「落日」』（23年）、舞台『天號星』（23年）などに出演。23年7月、写真集『乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点』を発売した。
『乃木坂46ANN』3代目パーソナリティーは、井上和が担当する。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
