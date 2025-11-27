そのへんをのたうちまわるケーブルの整理に、ケーブルホルダーやら結束バンドやら面ファスナーやらをいろいろ使っている筆者だけれども、なんとなくケーブルを優しく包むようにまとめてくれる面ファスナーがどちらかというとお気に入り。

ただ、よくある面ファスナーだと、ケーブルなどの整理中にいろいろとストレスを感じないこともない。たとえば5mとか10mとかのお徳用的な面ファスナーは安上がりで気兼ねなく使えるが、いちいち固定する場所に応じて適切な長さにハサミなどでカットする、という作業が必要だ。

まっすぐハサミを入れようと気を使ったりするし、いざカットしたら、面ファスナーのタイプによっては細かい粉のようなゴミが出ることがあって大変煩わしい。でもって実際にケーブルをまとめてみたときに、微妙に長さが足りなかったりしてショック万吉！ みたいなこともたまによくある。

無印良品の「ミシン目入り結束テープ」

そんな悩ましい面ファスナー生活を送っていたところ、無印良品の店舗をぶらついていたときに見つけたのがこちら、「ミシン目入り結束テープ」だ。15mm幅×3m長の面ファスナーで、5cmごとにミシン目が入っているのが特徴。ハサミを使わずに、5cm単位で手でちぎって使えるというものだ。

幅15mm、長さ3m

これが、想像以上に使い勝手が良かった。作業中にハサミという別の道具を必要としないだけで、まず気が楽。必要な長さプラスアルファくらいのところでぐいっと手で引きちぎって、ケーブルなどをまとめる手順にさっさと入れるし、もちろん細かいゴミが出たりせず、効率的な作業が可能だ。

ミシン目になっているところがうっすらと見える

ちぎってみると、こんな感じ。ポロポロとした細かいゴミは出ない

強く巻きすぎると意図しない箇所のミシン目で切れてしまわないか、という心配があるかもしれないが、千切るのにはけっこう力がいるのでそんな心配は無用。一般的な面ファスナーと同じように巻いて使えるだろう。

場所によっては5cm単位だと微妙に足りないか、長すぎるか、みたいな状況になることもあるかもしれない。でも、間をとった中途半端な長さでカットするという選択肢がないので、「ギリギリよりはもう1ピッチ長くしておいた方がいいか」という気持ちで迷わず作業できる。結果、後でまとめるケーブルが増えたときにも困らずに済む、みたいなことが意外に多かったり。

スマホの充電ケーブルとか、パソコンの配線とかをまとめるうえで、5cmより短い方がいい、というシチュエーションはあまりないと思うので、その意味でもこのミシン目のピッチはちょうどいい長さではないだろうか。色はホワイトグレー、ダークグレー、オレンジの3色あり、ブランドロゴなどが入っていないプレーンなデザインなのもいいところ。室内の雰囲気に合わせてチョイスしたい。

長い充電ケーブルなどを縛ってまとめておきたいときに

ちょっと余裕をみた長さのところでカットし、優しげにホールド

製品名 発売元 実売価格 ミシン目入り結束テープ 無印良品 190円