NY株式26日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　47530.96（+418.51　+0.89%）
ナスダック　　　23239.15（+213.56　+0.93%）
CME日経平均先物　50065（大証終比：+385　+0.77%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9691.58（+82.05　+0.85%）
独DAX　 23726.22（+261.59　+1.11%）
仏CAC40　 8096.43（+70.63　+0.88%）

米国債利回り
2年債　 　3.485（+0.027）
10年債　 　4.006（+0.010）
30年債　 　4.654（+0.005）
期待インフレ率　 　2.237（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.671（-0.001）
英　国　　4.423（-0.071）
カナダ　　3.136（-0.012）
豪　州　　4.529（+0.101）
日　本　　1.803（+0.004）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.35（+0.40　+0.69%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4201.20（+23.90　+0.57%）

ビットコイン（ドル）
87885.94（+883.68　+1.02%）
（円建・参考値）
1374万3603円（+138190　+1.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ