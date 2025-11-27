ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４１８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 47530.96（+418.51 +0.89%）
ナスダック 23239.15（+213.56 +0.93%）
CME日経平均先物 50065（大証終比：+385 +0.77%）
欧州株式26日終値
英FT100 9691.58（+82.05 +0.85%）
独DAX 23726.22（+261.59 +1.11%）
仏CAC40 8096.43（+70.63 +0.88%）
米国債利回り
2年債 3.485（+0.027）
10年債 4.006（+0.010）
30年債 4.654（+0.005）
期待インフレ率 2.237（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（-0.001）
英 国 4.423（-0.071）
カナダ 3.136（-0.012）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.35（+0.40 +0.69%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4201.20（+23.90 +0.57%）
ビットコイン（ドル）
87885.94（+883.68 +1.02%）
（円建・参考値）
1374万3603円（+138190 +1.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
