ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、前日に出場を表明した来年３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いを語った。大会での起用法に関しては前回に続く投打二刀流を否定せず、球団と話し合いながら慎重に見極めていく考え。また、阪神の佐藤輝明内野手（２６）ら代表入り有力候補の若い選手たちに金言を授けた。

世界一の座を奪回した２年前の歓喜と興奮は今も鮮明に覚えている。ＷＢＣ参戦表明から一夜明け。オンライン取材に応じた大谷は「自分の気持ちというか、ずっと出たいな、選ばれたいなと思っていました」と熱い思いを吐露。「選ばれること自体、光栄なことではあるので楽しみにしたいなと思っています」とにこやかに話した。

初めて出場した２３年の前回大会は打者と投手、二刀流でプレーし、ＭＶＰに輝いた。しかし、レギュラーシーズン終盤に右肘を故障して２度目の手術。昨季はリハビリのため、打者に専念した経緯がある。来季は二刀流完走を目指すシーズン。ＷＢＣでの登板はけがのリスクを伴うとあってか、「起用法についてはまだ分からない」としながらも大谷は「二刀流出場」を否定しなかった。

「何通りかプランを持っておくべきだと思う。投げるパターンと投げないパターン。球団と話をしながら開幕に向けてどういう感じで入っていけばいいかプランに沿っていけばいい」

２月上旬から始まるキャンプでの自身の状態を確認しながら球団と協議していく考えを明かした。

楽しみなのは出場することだけではない。１８年のメジャー移籍後、接点のない若い才能あふれる日本の選手たちとの共闘だ。

阪神の佐藤輝や森下、広島・小園らが代表入り候補に挙がっている。「今、活躍している選手がどういうレベルなのか、自分の想像とどう違うのかなっていうのは楽しみではあります」。若い選手たちへの助言を問われると、「健康でプレーするのが一番」と前置きしながら「かといって、安全にいってたら伸びるものも伸びなかったりするので、どれぐらいギリギリを攻めれるかっていうのが大事」と、自身の経験に基づいた金言を授けた。

来年３月５日のＷＢＣ１次リーグ開幕まで９９日。「前回以上に素晴らしくなるんじゃないかなと思っている」。ふたたび日の丸を背負う決断をした大谷が超人的パフォーマンスで侍ジャパンを連覇に導き、世界中の野球ファンを魅了する。

◆２３年ＷＢＣの大谷調整スケジュール 当時エンゼルスの大谷は２月１５日にアリゾナ州テンピでキャンプインした。２２日にライブＢＰに初登板し、２６日にＤＨでオープン戦初出場。２８日のアスレチックス戦でオープン戦初登板し、藤浪との先発対決で２回１／３を無失点に抑え、試合後にプライベートジェットで帰国した。侍ジャパンに合流後は強化試合・阪神戦で２打席連続３ラン。ＷＢＣ１次リーグ開幕戦の中国戦は「３番・投手兼ＤＨ」で投げては４回無失点、打っては２点適時打をマークした。投手としてはその後、準々決勝・イタリア戦で４回２／３を２失点、決勝・アメリカ戦は九回を締めて、世界一に。大会後はマイナーでの調整登板を経て、３０日のメジャー開幕戦で２年連続開幕投手を務めた。