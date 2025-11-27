ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、２度目の右肘手術を乗り越えて投手復帰を果たした今季を振り返り、来季を二刀流の完全復活シーズンと位置づけた。オフの調整次第では、日本投手初の「サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）」の受賞も視野に入ってくると語った。

２度目の右肘手術を乗り越えて６月に投手復帰。大谷はプレーオフ４試合を含めて計１８試合に登板し、６７回１／３を投げた今季を「リハビリが終わったという感覚」と表現。来季を二刀流復活元年と位置づけた。

復帰戦となった６月１６日のパドレス戦は１回２８球で降板。以降は中５〜８日の登板間隔でマウンドに立ち、１０月１７日のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦では術後最多の１００球を投げて七回途中無失点、１０三振の快投を披露した。その試合では打者で３本塁打を放ち、新たな二刀流伝説をつくった。

１度目の手術の経験を生かしてノーワインドアップ投法を採用。メジャー自己最速の１６３・７キロを計測するなど、進化を見せたが、「手術前の感覚に近いか、と言われたらまだなんじゃないかなと思う」と満足することはない。

来年７月で３２歳。「トレーニングの反応的には体は今がピークあたりかなと感じている」と話す一方で「このオフにどこまで持っていけるか、過ごし方次第で変わるんじゃないかな」と、伸びしろを信じている。

二刀流完走を目指す来シーズン。大谷は手術前の投球を引き合いに出し、「それ以上のパフォーマンスが出せる準備をキャンプ、ＷＢＣ期間中にやっていければ、その先に色々な賞があると思います」と言った。日本投手悲願のサイ・ヤング賞受賞のイメージはできている。