ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、前日に出場を表明した来年３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いを語った。大会での起用法に関しては前回に続く投打二刀流を否定せず、球団と話し合いながら慎重に見極めていく考え。また、阪神の佐藤輝明内野手（２６）ら代表入り有力候補の若い選手たちに金言を授けた。

−ＷＢＣ出場を表明した。チーム内での役割、投打で出場などは。

「起用法はまだ分からないというか、コミュニケーションを取らないといけないので何とも言えないんですけど。許可というか球団の方からも出ているので、昨日発表したという感じです」

−前回大会から来年迎えるＷＢＣへの気持ちの変化は。

「前回が初めての出場だったので、優勝した、しないに関係なく、どういう感じなのかな、というのが全然分からなかった。今回はある程度スケジュールだったり、どういう流れになるのかは理解しているので、入りやすさはあるのかなとは思います」

−投手出場に向けて。

「投げたパターンと投げないパターンと、また投げたパターンとしても何通りか、投げないパターンとしても何通りかプランは持っておくべきだと思う。それはまたドジャースの方と話をしながら開幕に向けて、（ＷＢＣが）終わった後のキャンプにどういう感じで入っていけばいいかというのもプランに沿って選んでいけばいいのかな、と思っています」

−娘さんが誕生して初めて過ごすオフはどんなことを楽しんでいるか。

「感謝祭に関してもある程度やっているので、今年は娘がいるので、そういう意味では普段とは違いますけど毎年楽しみにというか、それなりに過ごしています」

−ＷＢＣに出場することはけがのリスクある。

「自分の気持ちというか、ずっと出たいな、選ばれたいなと思っていた。前回初めて出場して、やっぱり素晴らしい大会だったし、前回以上に来年のＷＢＣも素晴らしくなるんじゃないかなと思っているので、選ばれること自体光栄なことではあるので、楽しみにしたいなと思っています」

−投手としての伸びしろは。将来的にサイ・ヤング賞も狙えると考えているか。

「今年に関してはこれでリハビリは終わったという感覚ですかね。手術前の感覚に近いかと言われたらまだなんじゃないかなと思うので、まずはそれ以上のパフォーマンスが出せる準備をキャンプ、ＷＢＣ期間中もそうですし、やっていければいいんじゃないかなと思いますし、その先に色々な賞があるんじゃないかなと思います」

−ＷＢＣとは。

「アメリカだけじゃなく、各国にも素晴らしい選手も多いし、メジャーリーグをはじめ素晴らしいチームも多いと思うので、その中で日本を代表していろんな選手とやれるというのはまた違う経験だなと思う。ワールドチャンピオンとは別に大きい大会の一つとして、今もそうですし、今後も重要になってくるのかなと思います」

−侍ジャパンへの合流時期は。

「現時点では詳しくはまだ、この日だっていうのは決まってないですね。起用法含めスケジュール含め、これからかなと思います」

−今シーズンのひらめきは。

「技術的なことですか？バッティングの方ではたくさんあります。ピッチングはリハビリの年ではあったので。リハビリを完了できたことが、ひらめきというよりは一つ、安心材料として大きな一歩だったと思います」

−井端監督とはどのような会話があったのか。

「正式に決まって、電話をしたという感じですかね」

−来年３２歳。今がピークと感じているのか。

「トレーニングの反応的にも体的には今がピークあたりかなと感じているので、このオフシーズン、過ごし方次第でどこまで持っていけるのかな、っていうのが変わるんじゃないかなと思っています」

−ノーワインドアップに変えた経緯は。

「ＴＪ（トミー・ジョン手術）明けは細かいコマンド力が低下する傾向があるので、それは１回目の手術でも感じていましたし、リハビリの過程の中で感じてはいたので。なら、楽に球速を投げることにシフトする方が今年はいいんじゃないかな、と思ってノーワインドにしたというのが始まりですかね」

−３０代で迎えるＷＢＣ。若い選手にアドバイスするとしたら。

「僕はいろいろけがしましたけど、やっぱり健康でプレーするのが一番だと思うので。かと言って安全に、安全にいってたら伸びるものも伸びなかったりするので。どれぐらいギリギリを攻めれるかっていうのが大事なのかな、とは思います」

−ポストシーズンで打撃不振に陥った時に投手の影響ではないか、と言われたが、直後に大活躍。それは反骨心なのか。

「そもそもメディアの人にマイナスなことを言われても気にならないといいますか。自分の中で何を言われたからといって、変わることはないのかなと思っています」

−日本のプロ野球で今季活躍した、阪神の佐藤輝ら接したことのない若い選手をどれくらい知っているか。

「全くそれは分からないというか、中継とか映像とかあまり見ないようにしているので、全く誰が活躍しているのか、正直分からないですね」

−そういう意味では侍ジャパンでプレーするのは楽しみか。

「そうですね。今、活躍しているのがどういうレベルの選手なのかなっていうのを、自分の想像とどういうふうに違うのかなっていうのは楽しみではあります」