日経225先物：27日2時＝350円高、5万30円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の5万30円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては470.93円高。出来高は7310枚となっている。
TOPIX先物期近は3382.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50030 +350 7310
日経225mini 50020 +345 149324
TOPIX先物 3382.5 +15.5 12132
JPX日経400先物 30480 +80 652
グロース指数先物 683 +3 496
東証REIT指数先物 売買不成立
