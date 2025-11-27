　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の5万30円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては470.93円高。出来高は7310枚となっている。

　TOPIX先物期近は3382.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50030　　　　　+350　　　　7310
日経225mini 　　　　　　 50020　　　　　+345　　　149324
TOPIX先物 　　　　　　　3382.5　　　　 +15.5　　　 12132
JPX日経400先物　　　　　 30480　　　　　 +80　　　　 652
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　+3　　　　 496
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース