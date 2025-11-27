【グランデスケール マガツキ】 11月27日 発売 価格：10,780円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール マガツキ」を11月27日に発売する。価格は10,780円。

本商品は「フレームアームズ・ガール」より「マガツキ」を人間比1/6スケール（約25cm）でプラモデル化したもの。同社プラモデルのCADデータを拡大再設計しており、遊びの幅や組み立てやすさ、塗装しやすさなど大きなスケールならでは楽しみ方ができる。デザイナーはToMo氏、駒都えーじ氏。

専用武器として、大太刀型の「テンカイ」、脇差型の「サツガ」が2セットずつ付属。武器は納刀状態と抜刀状態を差し替えなしで再現できる。大太刀型の「テンカイ」を踵に接続可能なジョイントパーツが付属する。

【商品詳細】

・拡大による成形色での色再現が増えている。

・特徴的な各部の透明装甲をクリアーパーツで再現。パーツ裏側にメカモールドが彫刻されている。

・増加装甲パーツは5mm径ジョイントによる接続によって、基本フォルム以外にも「くノ一状態」など様々な取り付けが可能。

・ヘッドギアは設定画の大角だけでなく小型の2種にする事も可能。

・太もも用オプションジョイントパーツが付属。

・腰部ジョイントパーツが付属。

・引き出し式の胸部関節や肩関節などの可動により、広範囲な可動を実現。

・股関節のスライド可動やモモ内の引き出し関節を併用させることで、広範囲な可動を実現。

・手首は軸可動の球体関節を採用する事で表情豊かなポージングが可能。

・各部の5mm径穴を3mm径穴に変換するパーツが付属。既存M.S.Gシリーズ、コトブキヤプラモデルシリーズの武装の併用が可能。

【付属品】

・3種類のタンポ印刷済みの顔パーツ「通常顔」「ダメージ顔」「憂い顔」が付属。

・PVC製の手首が左右それぞれ5種付属。手首は関節を含め、既存のフレームアームズ・ガールグランデスケールシリーズの手首と組換えが可能となっている。

・瞳などのデカールが付属。

コトブキヤショップ限定特典「手足パーツ」

※特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。