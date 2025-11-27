Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¡Ø¿·»²¼Ô¡ÙÁ´10¸ø±é¤ò´°Áö¡¡Ìó30¶Ê¿¶¤êÆþ¤ì¤ÎÉÔ°Â¾è¤ê±Û¤¨¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¸Þ´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
アイドルグループ・日向坂46の五期生による単独ライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』が千秋楽を迎えた。『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、2023年以来の開催。今年3月にお披露目されたばかりの日向坂46五期生は、一部をのぞいて楽曲を総入れ替えするという2パターンのセットリストに挑み、10人のメンバーで全10公演を駆け抜けた。
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿32ÅÀ¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤âÈäÏª¤·¤¿¸Þ´üÀ¸¤¿¤Á
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¾¾Èøºù¤Î¡Ö¿·»²¼Ô¥é¥¹¥È¡¢¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¤Ç³«±é¡£¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÊÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Î°ìÌÌ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥¢¥¶¥È¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÀÈ´·²¤ÎÂçÅÄÈþ·î¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¼«Ëý¤Î¸µµ¤¾¯½÷¡¦²¼ÅÄ°á¼îµ¨¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡ÖOne choice¡×¤ò¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²Î¾§¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Îºä°æ¿·Æà¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥É¥ì¥ß¥½¥é¥·¥É¡×¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÂ¿¹¬´¶¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇºÇ½é¤ÎMC¡£¸Þ´üÀ¸ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÄáºê¿Î¹á¤¬¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¿·»²¼Ô¸ø±é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹¥¤¤äÆ´¤ì¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÇÚÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡¢¸Þ´üÀ¸10Ì¾¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¾¾Èø¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼½Ð¤·¤òÃ´Åö¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¸Þ´üÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥¨¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀ¼±ç¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£Äáºê¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂ¢À¹ÈÞÆáÇµ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¸ÉÆÈ¤¿¤Á¤è¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ò¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¹â°æÐÞ¹á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¿Í¤ÎÅÐÎµÌç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÇÏ¡×¡£¸Þ´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÈäÏªÌÜÁ°¤Î¹ç½É¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¤Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤Ø¡£»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¸Þ´üÀ¸¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂçÌî°¦¼Â¤È¾¾Èø¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¡£¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢Æó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ÂçÅÄ¡¢ÂçÌî¡¢º´Æ£Í¥¡¢²¼ÅÄ¡¢¾¾Èø¤Î5¿Í¤Ë¤è¤ëMC¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¿·»²¼Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖTHEATER MILANO-Za¡×¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡Ö¥ß¥é¥Î¤¯¤ó¡×¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ß¤ó¤Ê¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ä¡¢ÂçÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¾ê¤Ë¥Ç¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÅÄ¤È¹â°æ¤¬¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤ÎÉñÂæÂµ¤Ç¤âÂçÌî¤ò¶´¤ó¤Ç¼è¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Æó´üÀ¸¤Î¾®ºäºÚ½ï¤È¶âÂ¼Èþ¶ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ê¤ª¤ß¤¯¡×¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖSee through¡×¤ò¡¢Äáºê¤È¾¾Èø¤¬²Î¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º´Æ£¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¡£»Í´üÀ¸¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖWhat you like!¡×¤ò¡¢ÂçÌî¤Èºä°æ¡¢¹â°æ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊÒ»³¡¢Â¢À¹¡¢¹â°æ¡¢Äáºê¡¢¾¾Èø¤Ë¤è¤ëMC¡£¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£Æü¸þºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤«¤é³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¶¨ÎÏ·¿¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥É¥ì¥¹¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤â¡¢5ÌäÁ´ÌäÀµ²ò¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇËÜÍè¡¢È³¥²¡¼¥à¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¼¡¢¤¢¤ê¤¬¥Á¥å¡×¡Ê¾¾Èø¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹¥¤¤ä¤Í¡Á¤ó¡×¡ÊÂ¢À¹¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¸Þ´üÀ¸¤Î¤¢¤ª¤êÈÖÄ¹¡¦ÊÒ»³¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡¢³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡¡Á´°÷¡¢¸Þ´üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¾¾Èø¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¼«¿È¤Î¡Öºù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºù¤Îµ¨Àá¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¦¡£¤½¤Î¾¾Èø¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤£È´¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡ª¡¡º£Æü°ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ìÍÉ¤é¤»¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ª¥ê¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö°¦¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¤À 2025¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢10¿ÍÁ´°÷¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÊÔºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖËÍ¤ËÂ³¤±¡×¤Ø¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤Î±þ±ç²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÌî¤äÄáºê¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Þ´üÀ¸¤¬°ìÃ¶Âà¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖÆü¸þºä¡×¡Ö¸Þ´üÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖHEY!OHISAMA!¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ»³¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡¡²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Æü¤Î¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸Þ´üÀ¸¤òÂåÉ½¤·¡¢ÂçÌî°¦¼Â¤¬¤³¤Î¿·»²¼Ô¸ø±é¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¿·»²¼Ô¸ø±é¤Ë¤ª±Û¤·²¼¤µ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢»ä¤ò¡ÊÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡Ë¡¢Æü¸þºä46¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÉ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢²¿¸Ä¤âÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ëº£±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÔÂç¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡£»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜ¤ÃÅö¤ËÂç·ù¤¤¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸Þ´üÀ¸¡¢¤³¤Î¿·»²¼Ô¤ÇÀä¤ÃÂÐ¤Ë¡¢Æü¸þºä¤Î¸Þ´üÀ¸¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢AB¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìó30¶Ê¿¶¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤éºÇ¹â¤ÎÆü¸þºä¸Þ´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤â°ì½Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤µ¤ä¿É¤µ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÈÆ±Åù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤ó¤À¤È¡¢º£»ä¤Î²£¤Ë¤¤¤ë9¿Í¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤Ê»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤Þ¤¿Âç¤¤Ê»îÎý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸Â³¦¤òµ¿¤¤Â³¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÆü¸þºä¸Þ´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð´é¤Ç¡Ë¹¥¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Þ¤Ç¿·»²¼Ô¸ø±é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Æü¸þºä46¤Î±þ±ç¤ò¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¡£ÂçÌî¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢»ØÀè¤Þ¤Ç¥¥ì¥¤¤ËÂ·¤Ã¤¿°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾Ð´é¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´º¹Ô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸Þ´üÀ¸¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Äáºê¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¿·»²¼Ô¸ø±é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤í¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¡¢·Ç¤²¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë30¶Ê¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¡¢¶Ê¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¤³¤¦¤·¤Æ10¿ÍÁ´°÷¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¸Þ´üÀ¸¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤ÊÃÂº×¡Ù¤Î1ÆüÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤«¤é¸«¤¿ÀèÇÚÊý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Î·Ê¿§¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î´ü´Ö¡¢Çº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ä¡¢Í¥¤·¤¤Í¥¤·¤¤ÀèÇÚÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¿·»²¼Ô10¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¡¢Áö¤êÈ´¤±¤¿º£¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Ç¤¹¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ÊÎÞ¤°¤à¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¾è¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÁ´¤Æ¾è¤»¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÆü¸þºä46¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢²£°ìÎó¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸Þ´üÀ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÁ´¤Æ¾è¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØJOYFUL LOVE¡Ù¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÆü¸þºä46¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ÖJOYFUL LOVE¡×¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö°Ê¾å¡¢»ä¤¿¤ÁÆü¸þºä46¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥°¥ë¡¼¥Ö¤òÇØÉé¤Ã¤¿³Ð¸ç¤Î°§»¢¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¸Þ´üÀ¸¤Î¿·»²¼Ô¸ø±é¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤Î¿·»²¼Ô¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Á´°÷¤¬2¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³Ð¤¨¤ë³Ú¶Ê¿ô¤â¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¹â¤¹¤®¤ë¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢¸«»ö¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Æü¸þºä46¤Î¸Þ´üÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÎ×¤ó¤À¤³¤Î¿·»²¼Ô¸ø±é¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀèÇÚ¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¢£Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ LIVE at THEATER MILANO-Za¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡2025.11.26
01¡¡¶õÈô¤Ö¼Ö
02¡¡¥¢¥¶¥È¥«¥ï¥¤¥¤
03¡¡One choice
04¡¡¥É¥ì¥ß¥½¥é¥·¥É
05¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©
06¡¡¸ÉÆÈ¤¿¤Á¤è
07¡¡ÀÄ½Õ¤ÎÇÏ
08¡¡ÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶
09¡¡See through
10¡¡ÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É
11¡¡What you like!
12¡¡¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¥°¥¤¥°¥¤
13¡¡Â´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë
14¡¡°¦¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¤À 2025
15¡¡ËÍ¤ËÂ³¤±
EN1¡¡HEY!OHISAMA!
EN2¡¡¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¢¥¤¥ê¥¹
W-EN¡¡JOYFUL LOVE
