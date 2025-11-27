NY株式26日（NY時間11:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　47454.95（+342.50　+0.73%）
ナスダック　　　23213.04（+187.45　+0.81%）
CME日経平均先物　49945（大証終比：+265　+0.53%）

欧州株式26日GMT16:15
英FT100　 9695.32（+85.79　+0.89%）
独DAX　 23697.22（+232.59　+0.99%）
仏CAC40　 8093.82（+68.02　+0.85%）

米国債利回り
2年債　 　3.491（+0.033）
10年債　 　4.015（+0.019）
30年債　 　4.657（+0.008）
期待インフレ率　 　2.238（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.675（+0.003）
英　国　　4.424（-0.070）
カナダ　　3.148（0.000）
豪　州　　4.529（+0.101）
日　本　　1.803（+0.004）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.98（+0.03　+0.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4197.10（+19.80　+0.47%）

ビットコイン（ドル）
87610.75（+608.49　+0.70%）
（円建・参考値）
1370万3197円（+95174　+0.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ