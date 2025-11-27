ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３４２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 47454.95（+342.50 +0.73%）
ナスダック 23213.04（+187.45 +0.81%）
CME日経平均先物 49945（大証終比：+265 +0.53%）
欧州株式26日GMT16:15
英FT100 9695.32（+85.79 +0.89%）
独DAX 23697.22（+232.59 +0.99%）
仏CAC40 8093.82（+68.02 +0.85%）
米国債利回り
2年債 3.491（+0.033）
10年債 4.015（+0.019）
30年債 4.657（+0.008）
期待インフレ率 2.238（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.675（+0.003）
英 国 4.424（-0.070）
カナダ 3.148（0.000）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.98（+0.03 +0.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4197.10（+19.80 +0.47%）
ビットコイン（ドル）
87610.75（+608.49 +0.70%）
（円建・参考値）
1370万3197円（+95174 +0.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
