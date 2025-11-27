香港の高層マンションで火災が発生し、これまでに13人が死亡しています。周辺の建物にも延焼しているということで、消火活動が続いています。

■マンションの住人「何も言えない…」

火災発生から数時間。夜になっても炎の勢いは止まらず、音を立てながら激しくなっていきます。

香港北部で起きた、住宅団地の火災。周辺には消防や救急車両などが駆けつけ、ものものしい雰囲気に。酸素吸入を受ける人の姿もありました。

火災が起きたマンションの住人は…。

火災が起きたマンションの住人

「家に戻って荷物をまとめて、すぐに下におりて、今までずっとここにいる。3時間以上たったでしょう。何も言えない。まずは今夜どこで寝るか。家に戻れないと思う」

見守るしかすべがない、住人ら。

火災が起きたマンションの住人

「今の気持ちはあまりよくない。もし帰るとしても、片付けることしかできない。そんな簡単に別の場所に引っ越せないし、現実と向き合うしかない」

■現場の温度が非常に高く…消防が到達できないフロアも

火災が発生した夕方ごろ、カメラがとらえたのは、建物の一部が焦げ、足場のようなものが崩れる瞬間や、大きな破片のようなものが落ちてくる様子です。

消防らが放水しますが、灰色だった煙はだんだんと黒くなって立ち上ります。時折、大きな音も響きました。

日本時間26日午後4時前、香港北部の住宅団地で火災が発生。

香港メディアによると、26日午後10時半現在、15人がけが。13人の死亡が確認され、このうち1人が消防士だということです。

また、消防当局によると、現場の温度が非常に高いため、まだ一部のフロアには消防が到達できていないということです。

■木に燃え移り…地上も真っ赤な炎に

放水量を増やしますが、とどまらない煙と炎。

SNSに投稿された映像には、工事用の網から炎が燃えさかり、大きな音をたてて足場のようなものが崩れていく様子が。

周辺は煙に覆われ、木に燃え移ったためか、地上も真っ赤な炎に包まれました。

26日夜、『news zero』が話を聞いたのは、2023年に現場のすぐ近くに住んでいたという日本人。

──火事を聞いてどう思った？

火災現場の近所に住んでいた日本人

「香港の友人から、あなたの住んでいたすぐ近くで、大きな火事が起きていると連絡があった。大変ショックを受けた。住んでいる人たちが大変心配」

──周りにはどんなものがある？

火災現場の近所に住んでいた日本人

「背の高いビルが立ち並んでいる地域。住宅地なので周辺には同じような高層マンションが並ぶ団地がある。だいたい1軒に3〜5人 住んでいるはず」

■大規模な改修工事中…外壁の竹の足場から出火

現場は、香港の中心地から約14キロ離れた場所。住宅マンションや工業団地が多く、物価なども比較的低く、暮らしやすい場所です。

火元となったのは、31階建てで約250の部屋があるマンション。8棟のマンションが連なり、あわせて2000近い部屋がありますが、当時、住民は生活しながら、大規模な改修工事が行われていたということです。

外壁には工事用に足場が設置され、網で覆われていました。また、地元の消防当局によると、その外壁の竹の足場から出火したことが新たに分かりました。

■香港の足場…竹で作られている

『news zero』が話を聞いた日本人によると、住宅密集地というほかに、“ある特徴”が。

火災現場の近所に住んでいた日本人

「香港ではどんな構造の建物であっても、足場は竹で作られている」

──竹で足場を組むのはどうして？

火災現場の近所に住んでいた日本人

「香港では大変一般的な技術。竹は材料として手に入りやすく、軽くて組み立ても便利。（香港の）面積は東京都の半分くらいしかない。香港は緑が多いので、住宅の建てられる場所は限られているので、大変人口密度が高い。火事だったり地震災害に対する備えは、日本と比べて十分ではないという感じ。香港も高齢化して年配の方多いから避難するの大変だと思う」

──周りの友人と火事について話すことは？

火災現場の近所に住んでいた日本人

「全くないですね。さほど危機意識はなかった」

◇

香港にある日本総領事館によると、現在、日本人が巻き込まれたという情報は入っていないということです。

7棟にわたって延焼した今回の火災。警察には「複数人が建物内に閉じ込められている」との情報が寄せられているということで、消防は消火を急いでいます。

