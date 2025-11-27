プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とゴボウの炒め煮」 「サラダみたいなトマト冷奴」 「白みそ汁」 の全3品。
牛肉を使った和定食。ゴボウやコンニャク、豆腐などのヘルシー食材がたくさん摂れます。

【主菜】牛肉とゴボウの炒め煮
甘辛の味付けでご飯がすすみます。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)150~200g
ゴボウ  1/2本 板コンニャク  1/2枚
ネギ  (刻み)3~4本分
＜合わせだし＞
  だし汁  300ml
  酒  大さじ3
  砂糖  大さじ2
  塩  少々
  しょうゆ  大さじ2
サラダ油  適量

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切る。ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、食べやすい大きさの乱切りにする。水に放ち、水気をきる。

©Eレシピ


板コンニャクはひとくち大にちぎって水からゆで、煮たったらザルに上げる。

【作り方】



【作り方】

1. 鍋かフライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉の色が変わるまで炒め、いったん取り出す。 サラダ油を足して、ゴボウと板コンニャクを入れて炒める。

©Eレシピ


2. 油がまわったら、＜合わせだし＞の材料を加えて5分程煮る。牛肉を鍋に戻し入れ、アクを取りながら煮汁が少なくなるまで煮込む。器に盛り、ネギを散らす。

©Eレシピ



【副菜】サラダみたいなトマト冷奴
いつもの冷奴をトマトをのせてアレンジ！トマトと麺つゆがとても合います！

調理時間：5分


調理時間：5分
カロリー：101Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁
トマト  1/2個
貝われ菜  1/4パック 麺つゆ  (ストレート)大さじ2
かつお節  適量

【下準備】

絹ごし豆腐は4等分に切る。トマトはヘタを取り、1cm角に切る。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを3〜4等分に切る。

【作り方】



【作り方】

1. ボウルにトマト、貝われ菜、麺つゆを入れて和える。器に絹ごし豆腐をのせて和えたものをかけ、かつお節をのせる。

©Eレシピ



【スープ・汁】白みそ汁
白みそと野菜の甘みで、ホッとするおいしさです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：63Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

玉ネギ  1/8個
ニンジン  1/2本 だし汁  400ml
白みそ  大さじ1
みそ  大さじ1
七味唐辛子  少々
ネギ  (刻み)少々

【下準備】

玉ネギは薄切りにする。ニンジンは皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。

【作り方】



【作り方】

1. 鍋にだし汁、玉ネギ、ニンジンを入れて中火にかける。ニンジンに火が通ったら弱火にし、白みそとみそを溶き入れる。器に注ぎ、ネギ、七味唐辛子を振る。

©Eレシピ