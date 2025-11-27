【今日の献立】2025年11月27日(木)「牛肉とゴボウの炒め煮」
牛肉を使った和定食。ゴボウやコンニャク、豆腐などのヘルシー食材がたくさん摂れます。
【主菜】牛肉とゴボウの炒め煮
甘辛の味付けでご飯がすすみます。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）牛肉 (薄切り)150~200g
ゴボウ 1/2本 板コンニャク 1/2枚
ネギ (刻み)3~4本分
＜合わせだし＞
だし汁 300ml
酒 大さじ3
砂糖 大さじ2
塩 少々
しょうゆ 大さじ2
サラダ油 適量
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切る。ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、食べやすい大きさの乱切りにする。水に放ち、水気をきる。
©Eレシピ
板コンニャクはひとくち大にちぎって水からゆで、煮たったらザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋かフライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉の色が変わるまで炒め、いったん取り出す。 サラダ油を足して、ゴボウと板コンニャクを入れて炒める。
©Eレシピ
2. 油がまわったら、＜合わせだし＞の材料を加えて5分程煮る。牛肉を鍋に戻し入れ、アクを取りながら煮汁が少なくなるまで煮込む。器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】サラダみたいなトマト冷奴
いつもの冷奴をトマトをのせてアレンジ！トマトと麺つゆがとても合います！
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：101Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）絹ごし豆腐 1丁
トマト 1/2個
貝われ菜 1/4パック 麺つゆ (ストレート)大さじ2
かつお節 適量
【下準備】絹ごし豆腐は4等分に切る。トマトはヘタを取り、1cm角に切る。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを3〜4等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにトマト、貝われ菜、麺つゆを入れて和える。器に絹ごし豆腐をのせて和えたものをかけ、かつお節をのせる。
©Eレシピ
【スープ・汁】白みそ汁
白みそと野菜の甘みで、ホッとするおいしさです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：63Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）玉ネギ 1/8個
ニンジン 1/2本 だし汁 400ml
白みそ 大さじ1
みそ 大さじ1
七味唐辛子 少々
ネギ (刻み)少々
【下準備】玉ネギは薄切りにする。ニンジンは皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、玉ネギ、ニンジンを入れて中火にかける。ニンジンに火が通ったら弱火にし、白みそとみそを溶き入れる。器に注ぎ、ネギ、七味唐辛子を振る。
©Eレシピ