Steam、12月1日までブラックフライデー開催 - 『ゴースト・オブ・ツシマ』が40％オフ
Valveは同社が提供しているPCゲームプラットフォーム「Steam」にて、「ブラックフライデー」セールを実施している。期間は12月1日まで。
Steamのブラックフライデーページ
“何千ものゲームがお買い得”と紹介されているブラックフライデーセール。セールタイトルの一例として、『Call of Duty: Black Ops III Zombies Chroniclesエディション』が67％オフの2,966円、『DARK SOULS III』が50％オフの2,970円、『Battlefield 6』が15％オフの8,330円、『Ghost of Tsushima』が40％オフの4,554円、『It Takes Two』が75％オフの1,075円、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』が60％オフの2,396円など。
セール対象の一例
Steamのブラックフライデーページ
“何千ものゲームがお買い得”と紹介されているブラックフライデーセール。セールタイトルの一例として、『Call of Duty: Black Ops III Zombies Chroniclesエディション』が67％オフの2,966円、『DARK SOULS III』が50％オフの2,970円、『Battlefield 6』が15％オフの8,330円、『Ghost of Tsushima』が40％オフの4,554円、『It Takes Two』が75％オフの1,075円、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』が60％オフの2,396円など。
セール対象の一例