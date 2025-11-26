Valveは同社が提供しているPCゲームプラットフォーム「Steam」にて、「ブラックフライデー」セールを実施している。期間は12月1日まで。

Steamのブラックフライデーページ

“何千ものゲームがお買い得”と紹介されているブラックフライデーセール。セールタイトルの一例として、『Call of Duty: Black Ops III Zombies Chroniclesエディション』が67％オフの2,966円、『DARK SOULS III』が50％オフの2,970円、『Battlefield 6』が15％オフの8,330円、『Ghost of Tsushima』が40％オフの4,554円、『It Takes Two』が75％オフの1,075円、『逆転裁判456　王泥喜セレクション』が60％オフの2,396円など。

セール対象の一例