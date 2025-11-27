２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」の火災現場。（香港＝新華社配信／呂小煒）

【新華社香港11月26日】中国香港特別行政区政府消防処は26日、大埔区の高層住宅団地「宏福苑」で同日午後に起きた火災による死者が13人になったと発表した。けが人も多数出ているという。

２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社配信／呂小煒）

２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社配信／呂小煒）

２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）

２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）

２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」の火災現場。（香港＝新華社記者／陳鐸）

２６日、合同救援本部で作業するコミュニティー団体「関愛隊」の隊員。 （香港＝新華社記者／陳鐸）

２６日、合同救援本部で行方不明者を登録する警察官。（香港＝新華社記者／陳鐸）

２６日、プリンス・オブ・ウェールズ病院に設置された合同救援本部。（香港＝新華社記者／朱煒）

２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）