香港の高層住宅火災、死者13人に 2025年11月27日 0時55分 新華社通信 ２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」の火災現場。（香港＝新華社配信／呂小煒） 【新華社香港11月26日】中国香港特別行政区政府消防処は26日、大埔区の高層住宅団地「宏福苑」で同日午後に起きた火災による死者が13人になったと発表した。けが人も多数出ているという。２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社配信／呂小煒）２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社配信／呂小煒）２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」の火災現場。（香港＝新華社記者／陳鐸）２６日、合同救援本部で作業するコミュニティー団体「関愛隊」の隊員。 （香港＝新華社記者／陳鐸）２６日、合同救援本部で行方不明者を登録する警察官。（香港＝新華社記者／陳鐸）２６日、プリンス・オブ・ウェールズ病院に設置された合同救援本部。（香港＝新華社記者／朱煒）２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）２６日、香港の高層住宅団地「宏福苑」での消火活動。（香港＝新華社記者／陳鐸）