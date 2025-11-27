【乃木坂46ANN】久保史緒里、卒業回の冒頭で明るく呼びかけ「どう？さみしい？」
アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が、26日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。初代の新内眞衣からのバトンを引き継ぎ、2022年2月から2代目パーソナリティーを務めてきたが、自身のグループ卒業に伴い、この日の放送をもって、3年9ヶ月にわたる担当から卒業となる。冒頭では、明るいトーンでスタートした。
【写真】放送前から泣ける…久保史緒里『乃木坂46ANN』卒業回直前に写真
久保が「一旦最後に確認しておくね、さみしい？どう？さみしい？」と呼びかけると「すごい、うちの会社の偉い人が手を上げてくれた（笑）」とコメント。「きょうとあしたのコンサートをもって、グループを卒業するんですね。それに伴って、この番組のメインパーソナリティーを務めるのも、今夜が最後になりました。最後のオープニング」と話していった。
久保は、2001年7月14日生まれ、宮城県出身。乃木坂46のメンバーとして活動するほか、俳優として、22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務める。以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『リバー、流れないでよ』（23年）、映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』（23年）、配信ドラマ『連続ドラマW 湊かなえ「落日」』（23年）、舞台『天號星』（23年）などに出演。23年7月、写真集『乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点』を発売した。
『乃木坂46ANN』3代目パーソナリティーは、井上和が担当する。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
