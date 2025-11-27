1,000円台でゲットできちゃう！【GU】完売前に即カートイン！「値下げボトムス」

今、即戦力になってくれるボトムスをGETするなら【GU（ジーユー）】は見逃せないかも。コーデの鮮度を高めてくれるバミューダパンツや、オンオフ通してヘビロテできそうなナロースカートが、お財布に嬉しい驚きの1,000円台に値下げされているんです。気になっていた話題のボトムスに気軽に挑戦できるこのチャンス、ぜひ逃さないで！

立体的なシルエットが絵になるパラシュートパンツ

【GU】「ワイドパラシュートパンツ」\1,990（税込・セール価格）

立体的なシルエットで、さまざまな角度からサマ見えを狙えるパラシュートパンツ。ボリュームのあるワイドなラインかつ、膝にタックが入っていることで一点投入で存在感を放ちます。裾のドローコードを調節すればシルエットのアレンジも可能。トレンドのスポーティーなテイストに挑戦してみたい人は、さっそくチェックしてみて。

トラッドムードに着こなせる最旬バミューダパンツ

【GU】「バミューダショートパンツ」\1,490（税込・セール価格）

旬のトラッドテイストを楽しむのにぴったりな、ハーフ丈のバミューダパンツ。絶妙なボリュームのあるAラインシルエットと膝にかかる程度の丈感が、膝下とのギャップを強調し脚線のすっきり見えを狙えるのが魅力です。程よくハリ感のある素材やセンタープレスのおかげで子どもっぽく見えにくいため、シックな大人カジュアルコーデの外し役としてもGOOD。

毎日の制服に抜擢したい端正なナロースカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\1,290（税込・セール価格）

スラリとややタイトなシルエットと長すぎないロング丈が、女性の色気を香らせるナロースカート。スラックスのようなクリーンな素材とデザインのおかげでキレイめに寄せやすく、オンオフ問わず頼れる制服になってくれそう。楽な着心地を手助けする後ろゴムのウエストは、ベルトループを活用すればゴム部分を隠して見た目をすっきりと着用できるのも嬉しいポイントです。

分量のあるラインが品よく華やかなフレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

見た目にあたたかみを感じさせる起毛素材が今の季節の即戦力としてマッチするフレアスカート。裾にかけて広がっていく分量の多いフレアシルエットが、シンプルながら地味見えさせない一着です。腰まわりは広がりを抑えられているため、ボリュームのあるセーターとも着膨れ感なくスタイリングできそう。全色裏地 & ポケット付きという、実用面でのこだわりにも注目を。

