ピュレグミ冬の定番「おまもり梅」が全国発売♡前向きな応援も

カンロの冬の定番「ピュレグミおまもり梅」が、2025年12月2日（火）より全国で発売されます。梅果汁を使った甘ずっぱいフルーティーな味わいと、紅白バイカラーや梅の花型・干支「午型」などのレア型が楽しめる縁起の良いグミです。特設サイトでは受験生を応援するムービーや、壁紙・おみくじ配布など、日々を頑張る人にエールを届ける企画も展開されています♡

甘ずっぱい梅味で冬を応援

「ピュレグミおまもり梅」は、梅果汁を使った甘ずっぱい本格的な味わいが特徴。

紅白バイカラーのグミ粒に梅の花型や干支「午型」、さらに出会えたらラッキーなペガサス型も潜んでいます。

甘さと酸味のバランスが絶妙で、勉強や仕事の合間のリフレッシュにもぴったりです♪縁起の良いデザインで、前向きな気持ちを後押しします。

受験生も嬉しい特設サイト企画

特設サイトでは、夢に向かう受験生を描いた応援ムービーを公開。聖徳学園高等学校協力のもと、校内撮影や学生の出演で、勉強に打ち込む生徒の姿を描きます。

さらに、現役大学生シンガーのtsunaさんが歌う「Let‘s search for Tomorrow」の歌声が、前向きな気持ちをそっと後押し♡

壁紙やおみくじなど、日々の生活にポジティブなエールを添えるコンテンツも楽しめます。

ピュレグミで縁起と応援を手に入れて

「ピュレグミおまもり梅」は、甘ずっぱい梅の味わいと、紅白バイカラーや梅の花型・干支「午型」などのレア型で、目標に向かう人を応援する冬の定番グミです。

特設サイトでは受験生応援ムービーや壁紙配布、おみくじなど、日々頑張る人を励ますコンテンツが満載。

味わいと縁起、そしてポジティブなエールを一度に楽しめる一粒です♪