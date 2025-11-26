¿À¸Í¤¬¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤Ç¾å³¤¿½²Ö¤Ë²÷¾¡!¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¼è¤ê¾Ã¤·¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤ÈVAR¤âÌ£Êý
[11.26 ACLEÂè5Àá ¾å³¤¿½²Ö0-2¿À¸Í ¾å³¤]
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àá¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¾å³¤¿½²Ö(Ãæ¹ñ)¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò12¤È¤·¤¿¡£Âè6Àá¤Ï12·î9Æü¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÀ®ÅÔÍÖ¾ë(Ãæ¹ñ)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÆâ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤Î»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤Ï¾å³¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£Á°È¾15Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éMF¥¦¡¼¡¦¥·¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥¹¥¨¤¬¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤éº¸Â¤Ç¶¯Îõ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ò¤«¤¹¤á¤Æ³°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿À¸Í¤âÀ¹¤êÊÖ¤¹¡£Á°È¾31Ê¬¡¢MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬Ãæ±û¤ÎFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ë½Ð¤¹¡£ÂçÇ÷¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎFWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤ËÉâ¤µå¤Ç½Ð¤¹¤È¡¢Íî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À°æ¼ê¸ý¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ç¥£¥ì¥¤¤ÇÉû¿³¤Î´ú¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢VAR¤Î³ÎÇ§¤Î¤¢¤È¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾39Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎCK¤«¤éDFÈÓÌî¼·À»¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°æ¼ê¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÈÓÌî¤¬ÁÇÁá¤¯¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¤ÇDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬Æ¬¤ËÅö¤Æ¤Æ¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµö¤·¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢¸µ²£ÉÍFC¤ÎMF¥µ¥¦¥í¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤ËGK¸¢ÅÄ½¤°ì¤â³°¤µ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢VAR¤¬²ðÆþ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥¦¥í¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ë¤è¤ëMFËÜÂ¿Í¦´î¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¿À¸Í¤¬2-0¤Ç¡¢Âç²ñ2Ï¢¾¡¡£4¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò12¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àá¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¾å³¤¿½²Ö(Ãæ¹ñ)¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò12¤È¤·¤¿¡£Âè6Àá¤Ï12·î9Æü¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÀ®ÅÔÍÖ¾ë(Ãæ¹ñ)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÆâ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤Î»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿À¸Í¤âÀ¹¤êÊÖ¤¹¡£Á°È¾31Ê¬¡¢MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬Ãæ±û¤ÎFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ë½Ð¤¹¡£ÂçÇ÷¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎFWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤ËÉâ¤µå¤Ç½Ð¤¹¤È¡¢Íî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À°æ¼ê¸ý¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ç¥£¥ì¥¤¤ÇÉû¿³¤Î´ú¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢VAR¤Î³ÎÇ§¤Î¤¢¤È¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾39Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎCK¤«¤éDFÈÓÌî¼·À»¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°æ¼ê¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÈÓÌî¤¬ÁÇÁá¤¯¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¤ÇDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬Æ¬¤ËÅö¤Æ¤Æ¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµö¤·¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢¸µ²£ÉÍFC¤ÎMF¥µ¥¦¥í¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤ËGK¸¢ÅÄ½¤°ì¤â³°¤µ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢VAR¤¬²ðÆþ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥¦¥í¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ë¤è¤ëMFËÜÂ¿Í¦´î¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¿À¸Í¤¬2-0¤Ç¡¢Âç²ñ2Ï¢¾¡¡£4¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò12¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£