鳥取DF田中恵太が今季限りで契約満了「これからも選手としてサッカーに魂を燃やし続けます」
ガイナーレ鳥取は26日、DF田中恵太(35)が2025シーズン限りで契約満了となることを発表した。
田中は2023年から鳥取に所属。今季はここまでJ3リーグ戦20試合、天皇杯1試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF田中恵太
(たなか・けいた)
■生年月日
1989年12月26日(35歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
開四小SC-三菱養和SC Jrユース-三菱養和SCユース-明治大-長野-琉球-水戸-琉球-水戸-琉球-鳥取
■出場歴
J2リーグ:116試合7得点
J3リーグ:166試合34得点
リーグカップ:1試合1得点
天皇杯:15試合2得点
■コメント
「今年でチームを去ることになりました。
毎日サッカーを探求しながら、選手・スタッフのみんなと様々なトレーニングに取り組み、ああでもないこうでもないと語り合う時間がとても楽しかったです。
自分のプレーの幅を広げてくれたこの環境に、心から感謝しています。
そして、どんな時も熱く後押ししてくれたファン・サポーターの皆さん。
本当にありがとうございました。
ガイナーレ鳥取を離れますが、これからも選手として、サッカーに魂を燃やし続けます。
3年間、本当にありがとうございました!」
