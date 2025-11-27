¿·¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦NAZE¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿·àÃæ¶ÊPV¸ø³«
2026Ç¯1·î¤«¤éTBS¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëNAZE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Í¥¤¥º¡Ë¤¬²Î¤¦·àÃæ¶Ê¡ÖWanderlust¡×¤¬¡¢11·î27Æü0»þ¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È½é¡¹¤·¤µ»Ä¤ëÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ
NAZE¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¤È¤â¤ËÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£
¡ÖWanderlust¡×¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Ì´¤Ø¤È¸þ¤«¤¦´õË¾¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥®¥¿ー¥ëー¥×¡¢¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥º¥à¤¬¿¥¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ¹¤Î¤È¤¤á¤¤ä¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿¼«Í³¤µ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢PV¡Ë¤â¡¢11·î27Æü18»þ¤ËTBS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØYouTuboo¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎPV»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿NAZE¡£Å·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£»£±ÆÃæ¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¢¥È¤ä¥¿ー¥ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¥À¥ó¥¹¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤¢¤¦»Ñ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¡¢Èè¤ì¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥æ¥ó¥®¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊLet¡Æs GO¡ª¡¡´èÄ¥¤í¤¦!!¡×¤È¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£7¿Í¤ÎÂ·¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È½é¡¹¤·¤µ»Ä¤ëÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡Ê@DREAMSTAGE_tbs¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWanderlust¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤äÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¼¤Ò¡¢PV¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê
¡ÖWanderlust¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖWanderlust¡×SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£
¡ÖWanderlust¡×¤ÎPV¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¡¢±þÊç¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡ÖWanderlust¡×NAZE¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ê¢¨²èÁü¥Çー¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë±þÊç¤·¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤ËNAZE¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï12·î11Æü¤Þ¤Ç¡£±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1·î¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢NAZE¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁÇ´é¤ò¸«¼é¤ëÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ê¥¼¥É¥ê¡©～NAZE¡©DREAM STAGE～¡×¤òTBS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØYouTuboo¡Ù¤ÈÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤ÇËè½µ¶âÍË23»þ¤ËÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.27 ON SALE
NAZE
DIGITAL SINGLE¡ÖWanderlust¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù
2026Ç¯1·î¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ¶âÍË22:00～22:54
µÓËÜ¡§¼ÓÅèÎÃ
±é½Ð¡§¾¾ÌÚºÌ¡¡µÈÌî¼ç¡ÊSDP¡Ë¡¡¶âß·Í§Ìé¡Ê¥Æ¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û
¸ãºÊ ½á¡§ÃæÂ¼ÎÑÌé
±óÆ£¿åÀ±¡§ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
NAZE¡§¡Ê¢¨Ç¯Îð½ç¡Ë¥«¥¤¥»¥¤¡¡¥æ¥ó¥®¡¡¥¢¥È¡¡¥¿ー¥ó¡¡¥æ¥¦¥ä¡¡¥¥à¥´¥ó¡¡¥É¥Ò¥ç¥¯
TORINNER¡§´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¡HOJIN¡ÊKAJA¡Ë¡¡»Ö²ìÍû¶ê¡¡¾¾À¥ÂÀÆú¡¡ISAAC¡ÊKAJA¡Ë
TBS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTuboo¡×
https://www.youtube.com/tbspr
¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/DREAMSTAGE_tbs