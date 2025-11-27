【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２５日、前日に行った日中両国首脳との電話会談に関し、東アジアを念頭に「この地域は順調だ」と主張した。

懸案の台湾や日中の対立には一切触れなかった。事態沈静化への期待感を示すとともに、日中双方に自制を呼び掛ける狙いがあるものとみられる。

大統領専用機内で記者団の質問に答えた。トランプ氏は、高市首相との電話会談について「素晴らしい会談だった。彼女とは非常に良い関係だ」と述べた。その後、中国の習近平（シージンピン）国家主席との電話会談にも言及し、「非常に良い会談だった」と強調した。

２４日の電話会談で習氏は、台湾は中国の一部だとする従来の主張を展開し、第２次大戦時の抗日共闘の歴史を持ち出して日本をけん制した。これに対し、高市首相は台湾有事を巡る日本政府の立場を説明した模様だ。

中国とのディール（取引）で利益を狙うトランプ氏は来年４月の訪中に向け、中国との関係改善を模索している。同盟国として重視する日本に配慮を示す一方、米中関係の障害となる日中対立の激化を回避したいのが本音だとみられる。

これに関連し、ベッセント米財務長官は２５日、米ＣＮＢＣテレビのインタビューで、来年中に米中首脳会談が最大４回開催されるとの見通しを示した。「台湾に対する米国の立場は変わらない」とも述べ、トランプ政権が台湾を取引材料にするとの懸念の打ち消しを図った。