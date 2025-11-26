韓国与党「共に民主党」の金炳基（キム・ビョンギ）院内代表が26日、「韓米戦略的投資管理に向けた特別法案」を代表発議した。韓米両国が14日に締結した戦略的投資MOU履行に向けた後続立法だ。法案が国会に提出され、米国が自動車・部品関税を25％から15％に引き下げ11月1日付で遡及適用するための要件が満たされた。残る手続きは米連邦官報への掲載だ。米側で措置がなされる場合、引き下げられた関税率がただちに適用される見通しだ。

産業通商部はこの日、法案発議直後に長官名義の書簡を米商務長官に送り立法手続き開始の事実を正式に通知した。関税引き下げの11月1日遡及適用を含め連邦官報早期掲載も要請した。両国はMOUに基づき韓国国会に関連法案が提出された月の1日付で関税引き下げを遡及適用することで合意している。

特別法には総額3500億ドル規模の対米投資を後押しするための韓米戦略投資基金設置と韓米戦略投資公社設立などの内容が盛り込まれた。公社は政府の出資により資本金3兆ウォン規模で設立され20年間運営した後に解散する。

基金財源は政府と韓国銀行が委託した外貨準備高運用収益、海外政府保証債券発行などで調達する。年間200億ドルを限度とする対米投資と造船協力分野の金融支援に活用される。対米投資口座2000億ドルと造船協力投資口座1500億ドルは区分して管理する。

対米投資の意思決定は企画財政部長官が委員長を務める運営委員会と産業通商資源部長官が委員長を務める事業管理委員会を通じてなされる。米国が候補事業を提案すれば事業管理委員会が商業性、戦略性、法的問題を検討する。その後運営委員会が投資の可否を決める。産業通商資源部長官は韓米協議機関を通じて米国側と協議する。最終選定されれば運営委員会が資金執行を決める。韓国が自ら発掘した事業も同じ手順を踏む。

安全装置も含まれた。年間送金限度を200億ドルに制限し、事業進捗度により分割執行する。外国為替市場の不安が懸念される場合、執行時期と規模を調整する。商業的合理性が立証された事業だけを推薦対象とする。国内法との衝突の可能性も事前に検討する。ベンダーと供給業者、プロジェクトマネジャーは韓国企業と人材が優先的に考慮されるよう米国側と協議する。土地、電力、用水、エネルギー支援と規制手続き加速化など米国政府の支援も協議対象だ。投資金回収が20年以内で難しい場合にはキャッシュフロー配分比率の調整もできるようにした。

産業通商資源部関係者は「法案発議により関税引き下げ遡及適用に向けた最後の要件がみたされた。連邦官報に掲載されれば輸出企業の負担が大きく減るだろう」と話した。

一方、民主党は遡及適用合意により法案を迅速に発議したが、その後の審査は別途の期間を設けず徹底して進める方針だ。金院内代表は「関税交渉の外交成果を経済成果に広げるため国会次元の支援を惜しまない」と明らかにした。